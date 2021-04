Gastronomia Prezzemolo & Vitale a Palermo: qualità e gusto siciliani

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 08:30

N

I piatti della gastronomia Prezzemolo & Vitale

Un supermercato... di nicchia

Josè, Giuseppe, Salvatore, Giusy e Vincenzo Prezzemolo e il cane Krug

L'enoteca di uno dei punti vendita di P&V

Il punto forte di P&V? L'asporto e la consegna a domicilio

(Gastronomia Prezzemolo & Vitale Qualità, gusto e praticità siciliane) 1/5 (Gastronomia Prezzemolo & Vitale Qualità, gusto e praticità siciliane) 2/5 (Gastronomia Prezzemolo & Vitale Qualità, gusto e praticità siciliane) 3/5 (Gastronomia Prezzemolo & Vitale Qualità, gusto e praticità siciliane) 4/5 (Gastronomia Prezzemolo & Vitale Qualità, gusto e praticità siciliane) 5/5 Previous Next

Degustando i piatti tipici

Caponata di melanzane , nella ricetta più classica, con ingredienti: melanzane, cipolle olive, sedano, concentrato di pomodoro, capperi; un imperdibile must che denota la freschezza della preparazione, un equilibrato agrodolce, una perfetta consistenza ed un gusto eccellente da assaporare a temperatura ambiente;

, nella ricetta più classica, con ingredienti: melanzane, cipolle olive, sedano, concentrato di pomodoro, capperi; un imperdibile must che denota la freschezza della preparazione, un equilibrato agrodolce, una perfetta consistenza ed un gusto eccellente da assaporare a temperatura ambiente; Pasta con le sarde in timballetto monoporzione con bucatini di grano duro, sarde, finocchietto, cipolla, passolini, mollica, pinoli; ricetta classica nella versione bianca palermitana, dal ricchissimo condimento e dal gusto deciso;

in timballetto monoporzione con bucatini di grano duro, sarde, finocchietto, cipolla, passolini, mollica, pinoli; ricetta classica nella versione bianca palermitana, dal ricchissimo condimento e dal gusto deciso; Anelletti al forno , tipica specialità palermitana, in timballetto, con ragù di carne, melanzane, fiordilatte; anche qui tanto condimento da farne un primo goloso;

, tipica specialità palermitana, in timballetto, con ragù di carne, melanzane, fiordilatte; anche qui tanto condimento da farne un primo goloso; Involtini di pesce spada , impanati con pan grattato, ripieni di mollica, passolini, pinoli, mentuccia, cipolla, succo di arancia; profumatissimi di menta ed arancia che si rilevano anche al palato;

, impanati con pan grattato, ripieni di mollica, passolini, pinoli, mentuccia, cipolla, succo di arancia; profumatissimi di menta ed arancia che si rilevano anche al palato; Barchette di zucchine gratinate con zucchine genovesi, formaggio spalmabile, bacon, pan grattato, grana, porri, pinoli, basilico, vino bianco; un ottimo contorno che può diventare un gustoso piatto vegetariano equilibrato.

con zucchine genovesi, formaggio spalmabile, bacon, pan grattato, grana, porri, pinoli, basilico, vino bianco; un ottimo contorno che può diventare un gustoso piatto vegetariano equilibrato. Calamaro ripieno, con gli stessi ingredienti degli involtini, cambia quindi la consistenza e il gusto del pesce mentre l’interno è più ricco di ripieno.

on c’è palermitano che non conosca la catena, P&V, orgoglio dell’imprenditoria palermitana, un’azienda nata in sordina più di 30 anni fa dall’unione di una piccola bottega di quartiere dei Prezzemolo con un piccolo supermercato dei Vitale. Oggi, condotto da, la mogliee dai figli, P&V è un piccolo gioiello che vende i suoianchenon solo a Palermo, ma anche in Italia e all’estero.Nella realtà non sonoda grande distribuzione bensì supermercati didove trovare il meglio della produzione siciliana e nazionale a prezzi più che onesti e con le soliteproprie delle grandi catene. 7 punti vendita a Palermo più 3 a Londra nei prestigiosi quartieri dioltre che nel turistico Borough Market.«Il nostro vanto, quello che ci distingue dalle normali catene della Gdo, è offrire prodotti di nicchia e di grande qualità che abbiamo saputo scoprire negli anni, decretando quindi il successo di molte aziende, specie siciliane, tanto che ormai sono ia proporci le loro materie prime – spiega Giuseppe Prezzemolo – Da alcuni anni mettiamo in vendita con grande successo anche prodotti a nostromarchio “”. Sono confezionati da primarie aziende su nostree spesso con materie prime - come frutta, pomodori e altro - da noi fornite».Più che un supermercato P&V è una grandecon arredi di design, eleganza, pulizia e ordine; un’accurata selezione di prodotti e un'altadel personale dimostrano un’ulteriore attenzione verso il;infine i, magari non come nelle grandi catene, ma comunque piùrispetto ai normali negozi. Come in un grande supermercato ogni mese viene pubblicato il volantino delle,che rendono la spesa leggera.In ogni punto vendita grande attenzione ai vini e alle, P&V è una veracon tanti vini da Horeca al prezzo da supermarket.Altro punto forte di P&V è lada, in questo periodo pandemico utilizzatissima e molto richiesta: daidi salumi e formaggi ad un vero e completo menu da ristorante che propone pietanze classiche, tipiche, anche rivisitate, realizzate e presentate con cura e gusto. Si può ordinare in presenza, sul web, in chat, per telefono, nell’app dedicata; si haimmediatamente ladei molti piatti pronti, si può ordinare il giorno prima scegliendo dall’ampio menu anche con varianti.Il cucinato arriva in vaschette sigillate termoresistenti che si possono mettere direttamente in forno o in microonde, quindi tutto estremamente semplice e comodo. La scelta è vasta, attualmente: 11 antipasti, 10 primi, 12 secondi, 7 contorni, un’ampia e conveniente bottiglieria e tanto altro. Si può anche fare la spesa da tutto il market. La cosa più rilevante è il, la bontà che più che da gastronomia diventa da ristorante, meglio diremmo dadi qualità, con una cucina incentrata su uno stilema con qualche estrosità moderna.Dalla vasta scelta abbiamo selezionato - e ci siamo fatti consegnare - un pasto completo per due che arriva in un elegante scatoladi cartone con le vaschette sigillate. Abbiamo ordinato:Tutti i piatti sono realizzati condi grande qualità da un’affiatata equipe diche lavorano fino a notte per preparare le ordinazioni per il giorno dopo. Per dessert abbiamo apprezzato delle invitanti e prezioseall’amarena e mousse al pistacchio, realizzate dalla pasticceriadi Altofonte.Non solo in periodo pandemico ma anche quando ci si potrà muovere liberamente, la gustosa e sana ristorazione - più che semplice gastronomia - di P&V diventa una validissima alternativa al mangiar fuori, anche per ilche stanco di una giornata in giro può assaporare la buona cucina siciliana nel proprio alloggio.Per informazioni: www.prezzemoloevitale.it