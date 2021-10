Goodeat, aumento di capitale da 5 milioni per 20 nuove aperture

Prosegue la crescita del Gruppo Goodeat nato nel 2016 e attivo nel settore del food retail grazie ai marchi Nima Sushi e Pokéria by Nima, il primo dedicato alla cucina giapponese e il secondo al piatto tipico hawaiano (il poke), che nel 2021 punta a raggiungere un fatturato di oltre 25 milioni di euro spinto anche dall'apertura di 20 nuovi punti vendita nei prossimi 18 mesi e l'ingresso di un nuovo socio nel capitale.

La Pokéria by Nima

Dal Nord Italia al territorio nazionale, lo sviluppo di Goodeat

La scelta delle location, distribuite in maniera capillare nei principali centri del Nord Italia, si è basata su uno studio approfondito delle destinazioni. In particolare è stata valutata la presenza del target di clientela in loco e il trend di crescita del servizio delivery (dato che Nima e Pokéria sono molto gettonati su Deliveroo, piattaforma con cui il Gruppo ha un accordo di esclusiva). Lo stesso sistema verrà utilizzato nei prossimi anni per sostenere ancora l'espansione dei due brand su tutto il territorio nazionale. Attualmente il network di punti vendita conta 29 locali.

Per il delivery Gruppo Goodeat ha una partnership in esclusiva con Deliveroo

Capitali freschi per supportare lo sviluppo

A rendere possibile questa progettualità, l'ingresso all'interno di Goodeat di un nuovo investitore che si affianca così ai due fondatori Nicolò Caparra e Marco Perego. Novità che ha portato al varo di un aumento di capitale al seguito del quale il nuovo socio deterrà una quota di minoranza qualificata del Gruppo con un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Operazione che, a sua volta, ha permesso anche il rafforzamento della struttura organizzativa con l'assunzione all'interno dell'headquarter di sei profili che si occupano di controllo di gestione, risorse umane, tesoreria e acquisti. Immutate le cariche sociali con Nicolò Caparra nelle vesti di ceo del gruppo a cui spetta anche la strategia marketing e Marco Perego a seguire la parte operativa e retail.

L'interno di un locale a insegna Nima Sushi

Perego e Caparra: «Siamo sulla strada giusta»

«La scelta dell’ingresso di un family office nella gestione dei nostri brand Nima Sushi e Pokéria by Nima è dettata dalla volontà di continuare a crescere, avvalendoci di esperienza e competenze di persone per noi fondamentali, in un momento decisivo per il nostro Gruppo, che sta continuando a crescere anno dopo anno», ha commenta Caparra. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti sinora e siamo altrettanto convinti di essere sulla strada giusta per raggiungere nuovi obiettivi con il sostegno del nuovo socio e grazie a un allargamento ulteriore del nostro team: crediamo molto nell’intraprendenza, nell’entusiasmo e nelle capacità dei giovani e siamo pronti a dare un’opportunità a chi vorrà unirsi alla nostra squadra», ha ribadito Perego.