Marco Pagan nuovo direttore Risorse umane di Cattel

È Marco Pagan il nuovo HR Manager di Cattel, azienda del nord Italia specializzata nella distribuzione di prodotti food e no-food nel canale Horeca. Una vita dedicata alle risorse umane: fin dal 2004, infatti, Pagan si occupa di Human Resources, prima presso Acciaierie Venete, poi in qualità di HR Manager per Acciaierie Bertoli Safau e successivamente per Cab Log, per un totale di 20 anni di esperienza in ricerca, selezione, formazione, gestione e amministrazione del personale, nonché organizzazione e sviluppo di procedure HR. Un periodo proficuo e appagante che gli è valso una visione a 360°, la capacità di adattarsi alle più svariate realtà aziendali e il consolidamento della sua innata propensione al problem solving e al lavoro di squadra.

Marco Pagan

Laureato in Lettere presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il nuovo HR Manager di Cattel ha mostrato fin dai primi impieghi - presso agenzie interinali quali Manpower e Adarte - spiccate doti di coordinamento delle risorse di filiale e un’ottima capacità di gestione dei processi di fornitura del personale temporaneo alle aziende clienti.

Ora la sua esperienza e dedizione sono rivolte alla veneta Cattel, dove continuerà ad essere “HR per scelta”, come afferma egli stesso, intervenendo in modo concreto ed efficace ovunque ci sarà bisogno di riorganizzazione e sviluppo, con il suo consueto orientamento al risultato e fiducia negli obiettivi condivisi.

