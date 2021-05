Nino Azzarello riconverte l'azienda di famiglia. Dal foraggio si passa alle erbe aromatiche

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 10:30

Nino Azzarello

l paesaggio che si attraversa per raggiungere l’di Mascarella è più che affascinante; dal mare, dopo il riposante, si sale alla media montagna, fino al borgo antico dicon il maestoso castello ben restaurato, saloni arredati, ampi panorami. Il terreno dell’azienda digrada tra le pendici del Monte san Calogero, Pizzo Bosco e la Riserva Orientata; la proprietà comprendein un paesaggio naturale di rara poesia. Sul crinale opposto s’intravvedono i borghi di Montemaggiore Belsito e Aliminusa. Chi ama le passeggiate tra mare e monti qui trova terreni ideali e per tutti i passi. Con l’auto si prosegue per Roccapalumba e Alia sulla Strada dei Sogni., dopo la laurea in tecniche pubblicitarie e un soggiorno negli, nel 2019 decise di tornare alla terra di famiglia ampliando e diversificando legià esistenti. Iniziò la coltivazione di, che rispondono bene al clima e alla composizione del terreno, in sostituzione di seminativi per grano, orzo e foraggio. Ora si ammirano gli ordinati filari di, calendula, maggiorana,, nepetella,, solo per citarne alcune; rosmarino officinale, timo del genere vulgaris,, cardo mariano. Si aggiungeranno presto nutrienti, daialleNino è presente neicontadini di Palermo a villa Filippina (piazza San Francesco di Paola) al sabato e alle Pagode di via Notabartolo mercoledì e domenica. Al banco è associato a, presente con vari tipi di ottimaConsiglio di consultare l’interessante sito aziendale - al quale ci si può iscrivere. Nino è prodigo di informazioni, descrive proprietà, aromi e benefici delle piante, metodi di. Appassionati ed esperti aggiungono le proprie conoscenze e ne risulta un interessante e generale manuale d'uso.Nino Azzarello è tra i professionisti e gli imprenditori che hanno scelto il progetto "" come impegno prioritario.Per informazioin: www.aromidimascarella.it