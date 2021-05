Palermo, i segreti dell'Antico Forno sono farine integrali e cibi naturali

Pubblicato il 01 maggio 2021 | 12:30

Ottavio e Valentina Guccione

L'Antico Forno, patria dei grani antichi in Sicilia

Dal dolce al salato: brioches naturali per la colazione e pizze al trancio per un gustoso spuntino

iù di 30 tipi di, solo dapregiate dieintegrali, anche rare, tutte sane per l’, gustose per il palato; l’uso diottenuto dalla fermentazione di frutta e ortaggi, quali mela e peperone; la partecipazione al Progetto Diana con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e massima cura dell’per garantire ottimi risultati. Questi i capisaldi del successo diche ha aperto ilnel 2012 con la moglienell’elegante quartiere Libertà a Palermo, dopo l’esperienza a Castelvetrano.Ampiacon bancone ad angolo per i pani, lee i. Negli scaffali una notevole serie di, senza conservanti, adatti a una gustosa e corretta; anche gustose varietà didelle Madonie. Tra i grani antichi segnalo il nobile grano Russello e la Tumminia, che era nata per il pane dei poveri; la pianta ha un ciclo di vita breve e si semina a primavera per mietitura estiva. Il, ovvero il nostro kamut; il; il pregiato Senatore Cappelli pugliese.Un’idea originale e gustosa: con la farina di carruba, Ottavio sfornafragranti e salutari che si conservano a lungo. C'è anche una particolarità che arriva dal nord: si tratta del,sia di rimacinato sia integrale, eccellente per accompagnare cibi pregiati o per comporre tartine, toast, spuntini.Le vetrine del bancone mettono in mostra i dolci da forno,naturali, farcite con crema o cioccolata, preparate con zucchero di canna; poi girelle e ottimidelicati e leggeri. Squisiti i dolci dedicati alle festività nel corso dell'anno, insuperabili ile laNon mancanoe vari tipi dial trancio proposti nelle farciture classiche. La forma ricorda la pizza a metro tipica campana; la farina è di tipo 1 integrale bio, macinata a pietra; impasto conproprio, lievitazione della durata di 48 ore.Il progetto "", al quale Ottavio Guccione aderisce, è stato presentato nel 2019 con l’intento di salvaguardarel’ambiente.Per informazioni: ottavioguccione@libero.it