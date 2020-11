L’innovazione tecnologica nel [mondo del retail]

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 10:50

l settore del retail è sempre più influenzato dalle, come evidenzia uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail. La ricerca afferma che nel 2018 gli investimenti dei principali 300 retailer in Italia si sono focalizzati soprattutto su sistemi per pagamenti innovativi, soluzioni per la fatturazione elettronica e sistemi di cassa evoluti o mobile POS.

Le innovazioni che semplificano i processi burocratici

Per espletare tutte le procedure burocratiche obbligatorie per gli esercenti, Mooney, leader nel settore dei pagamenti, ha sviluppato EasyCassa, un registratore telematico di cassa. EasyCassa invia automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e aiuta a gestire in maniera rapida la fatturazione elettronica sia attiva che passiva, emettendo le fatture come semplici scontrini e salvandole sul portale Cloud EasyCassa. Gli scontrini telematici di EasyCassa vengono conservati in ordine di emissione, per un’organizzazione più semplice e intuitiva. Inoltre EasyCassa, tramite il lettore di codici a barre in dotazione con la formula in abbonamento, permette di registrare in modo rapido i codici necessari per partecipare alla Lotteria degli Scontrini che sarà attiva a partire dal 1° gennaio 2021 e alla quale potranno partecipare tutti i consumatori.







Tutti i vantaggi anche in una app

EasyCassa porta moltissimi vantaggi agli esercenti con le sue funzionalità innovative. Attraverso il registratore oppure tramite la comoda app inclusa nell’abbonamento, EasyCassa permette di gestire oltre 300 tavoli e le relative comande, di creare listini di prodotti raggruppandoli per categoria e di accettare tutti i metodi di pagamento. Inoltre EasyCassa semplifica anche i processi dei punti in franchising, perché grazie al portale Cloud EasyCassa permette di visionare le performance dei singoli punti vendita oppure dell’intera rete di store, facilitando la visualizzazione del quadro d’insieme delle vendite.

Perché scegliere una soluzione in abbonamento

EasyCassa è l’unico registratore di cassa in abbonamento All-In-One, una soluzione comprensiva di installazione del nuovo dispositivo e defiscalizzazione di quello vecchio, una formazione iniziale per imparare le funzionalità di EasyCassa, tutte le verifiche fiscali successive e ovviamente l’assistenza sia software che hardware, inclusa l’uscita di un tecnico specializzato. L’abbonamento a EasyCassa include anche tutti gli eventuali aggiornamenti del software sviluppati per stare al passo con le normative in vigore.