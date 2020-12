Nostromo e l'impegno responsabile: un logo garantisce le buone pratiche sostenibili

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 08:50

Il nuovo pack di Tonno Nostromo con il logo "Impegno responsabile"

Gli obiettivi del programma di responsabilità sociale

«Abbiamo scelto di comunicare con un logo dedicato di Nostromo e del Gruppo Calvo sul tema della sostenibilità – spiega il marketing manager Nostromo - Un richiamo che nasce dalla profonda consapevolezza che prodotti buoni e di qualità possono essere garantiti solo grazie a un approccio globale, in grado di rispettare l'ambiente e le persone».
Una garanzia di produzione che l'azienda ha scelto di comunicare nel rispetto dei valori del programma predisposto dal Gruppo, di cui Nostromo fa parte dal 1993, e che nei prossimi mesi sarà estesa ai pack di tutti i prodotti. Presentato nel 2019, il programma è frutto di una visione che integra responsabilità, innovazione e eccellenza, e definisce obiettivi da raggiungere entro il 2025 in materia di protezione degli oceani, dell'ambiente e delle persone. Per ciascuna area, il Gruppo ha individuato specifici obiettivi misurabili, il cui grado di avanzamento è verificato annualmente da organismi indipendenti.
Il programma individua obiettivi misurabili distinti per ciascuna delle aree individuate.
- Tonno proveniente per il 100% da pesca responsabile e sostenibile per tutti i brand del Gruppo; 100% dei prodotti finiti tracciabili fin dal momento della pesca (luogo, imbarcazione, specie, porto di approdo e stabilimento di lavorazione); riduzione del numero di Fad Fishing Aggregating Devices a 300 per peschereccio (dagli attuali 359 e a fronte del limite legale di 450) con impiego di dispositivi 100% biodegradabili; crescita dal 16% al 30% di catture senza l'utilizzo di Fad; progettazione di programmi di collaborazione per il miglioramento della gestione dei rifiuti in mare, con particolare attenzione allo smaltimento della plastica.
- Gruppo Calvo si impegna a ridurre del 10% il consumo di acqua ed energia, e le emissioni per tonnellata prodotta; ad accrescere dal 14% al 50% l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili; a valorizzare i rifiuti generati nel corso del processo produttivo per arrivare all'obiettivo "zero rifiuti" in discarica; a impiegare confezioni riciclabili al 95%, con una percentuale di materiali utilizzati per la produzione provenienti da fonti riciclate o certificate come sostenibili all'85%.
- Crescita della presenza femminile nel direttivo dal 20% al 30%; aumento dal 37% al 44% di donne nel middle management aziendale; raggiungimento del 100% di audit sociali e ambientali effettuati su fornitori ad alto rischio di conformità; riduzione del 10% degli infortuni sul lavoro sia in termini di frequenza che di gravità. Tra gli impegni del Gruppo nei confronti delle persone, inoltre, garantire che il 100% dei propri prodotti continui a essere sano e nutriente.
Per informazioni: www.tonnonostromo.it