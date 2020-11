Sostenibilità e innovazione: le linee guida di Mare Aperto Foods

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 19:09

Il packaging delle referenze di Mare Aperto Foods punta sulla trasparenza in ogni dettaglio informativo

I consumatori chiedono maggiore impegno

, società genovese che fa capo a, uno dei principali produttori dia livello mondiale, è nata nel 2015 ma si è già fortemente consolidata, avendo registrato negli ultimi anni un tasso di crescita medio del 19,1%.Un’azienda in evoluzione che si sta impegnando anche sul fronte della. Le linee guida sono quelle contenute nel, che consta di 5 linee d’azione: la pesca e l’acquisto responsabile delle materie prime; una politica di massima attenzione alla qualità e alla sicurezza; l’utilizzo di energie rinnovabili e l’impegno concreto verso la protezione dell’ambiente; la responsabilità sociale d’impresa e l’ economia circolare Proprio quest’ultima è il fiore all’occhiello della politica aziendale di sostenibilità: già negli anni ’60 sono state poste le basi di un vero e proprio ecosistema, grazie al quale oggi l’azienda, canalizzando le parti che non servono per le conserve ittiche su altri mercati. Per esempio dalle lische si trae il collagene per la cosmetica. È stato quindi raggiunto livelloed è in corso la certificazione Zero Waste per le altre materie prime utilizzate. Tramite la capogruppo Jealsa, Mare Aperto dispone di(in Spagna e Cile) e partecipati, grazie ai quali è stato raggiunto l’obiettivo “carbon neutral” nei siti produttivi.Mare Aperto si posiziona come marchio italiano leader nella sostenibilità: tutti i prodotti hanno un, Friend of the Sea o Msc (Marine stewardship council). La gamma include anche referenze di tonno pescato a canna.«C'è un numero crescente di consumatori che richiede un maggior impegno verso la sostenibilità da parte dell’industria - spiega, amministratore delegato di Mare Aperto - abbiamo sviluppato un'offerta che risponde perfettamente alle nuove richieste di questi consumatori sempre più responsabili. Siamo molto entusiasti della presentazione di questa proposta innovativa e unica nel settore conserviero, che rispecchia perfettamente i valori del nostro marchio: qualità, sostenibilità, innovazione, con un orientamento totale al consumatore».Il nuovo catalogo presenta proposte come la “”, che permette di preservare il sapore dei prodotti, ma è migliorativa in un' ottica di sostenibilità, praticità e salute . Alcune referenze includono anche l'inserimento di, come parte dell'impegno del marchio per l'ambiente.D’altra parte, il packaging, già unico sul mercato per l’utilizzo su tutta la gamma del sistema di apertura facilitata “easy peel”, ora si veste di un approccio “”, che significa trasparenza in ogni dettaglio informativo, tanto che glidal retro vengono portati sul. Inoltre il cartoncino di tutti i cluster è certificato Fsc, proveniente da foreste gestite responsabilmente.Per informazioni: www.mareaperto.it