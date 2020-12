Tris per i discount Aldi a Milano: nuova apertura nel quartiere Calvairate

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 12:37

Lo store di viale Molise si adatta per inserirsi nel tessuto urbano

Uno store di 800 mq e 12 collaboratori

Obiettivo spesa facile e veloce

Made in Italy nell’80% dei prodotti

n nuovo(il terzo) per, parte del Gruppo, realtà multinazionale di riferimento della Grande distribuzione organizzata, che apre in viale Molise 56, zona sud-est, nel quartiereDopo il doppio debutto avvenuto in agosto con le aperture di via Carlo Troya 6 e via Luigi Galvani 12, Aldi continua a investire su Milano, segno dell’impegno del gruppo a sostegno dello, presidiando non solo lelombarde come Pioltello, Magenta e Segrate ma proponendosi come alternativa di valore nel cuore della città Circa 800 metri quadrati ristrutturati, il nuovo negozio sarà aperto dalle 7:30 alle 21:30 da lunedì a sabato, e dalle 8:30 alle 21:00 la domenica.del punto vendita, per un totale di 596 impiegati in Lombardia, tra i 30 negozi della regione e il polo logistico di Landriano (Pv).Come gli altri due negozi in città, anche lo store di viale Molise si adatta per inserirsi nel, situandosi in unae con una metratura più contenuta del solito, mantenendo tuttavia intatta l’esperienza digraziechiara e all’assortimento compatto ma completo.Nonostante il contesto competitivo, Aldi è consapevole del valore della sua offertacome risposta concreta alle esigenze didelle, e delladella suaconveniente tutti i giorni grazie alla forza del “Prezzo Aldi”.In collaborazione con, l’assortimento dei prodotti alimentari Aldi èinper circa l’80%, peculiarità che si ritrova nelle 120 referenze di ortofrutta e nelle oltre 30 linee esclusive a marchio, garanzia di prezzi accessibili senza alcuna rinuncia a bontà e gusto.Oltre allepreviste regolarmente, Aldi festeggia la nuova apertura con numerose offerte in sottocosto per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti firmati e lasciarsi conquistare.