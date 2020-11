Packaging riciclabile, non ci siamo: ok solo il 6,2% dei prodotti food

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 18:11

S

ulsiamo ancora indietro. Insoltanto il 25,4% deinella) riporta in etichetta le informazioni necessarie su come smaltire correttamente la confezione, e solo il 6,2% dei prodotti alimentari ha un involucro completamente. Il 74,6% dei prodotti non riporta alcuna informazione. Lo studio effettuato dall'Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, e citato dall'Ansa, non fornisce insomma un quadro confortante.





In Italia ancora troppo poche confezioni sono eco-friendly

Le aree merceologiche che comunicano maggiormente la riciclabilità dei packaging sulle etichette sono l'ortofrutta (43,7%), il freddo (41,5%) e la drogheria alimentare (31,8%), seguiti dal fresco (26,5%), cura casa (24,3%) e le carni (14,6%).



In cinque anni il mercato globale dell'eco-friendly varrà 249,5 miliardi

Secondo un'indagine di Markets and Markets pubblicata su Food Packaging Forum, si stima che il mercato globale dei packaging eco-friendly passerà dagli attuali 174,7 miliardi ai 249,5 miliardi di valore entro il 2025 (+42,8%), registrando un tasso annuo di crescita composto del 7,4%.



In Italia tra le aziende che investono sulla sostenibilità è segnalata "Vitavigor Grissini e Snack" che si è dichiarata «pronta a lanciare una nuova linea di snack con carta 100% riciclabile».



Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor, ha detto infatti che «soprattutto negli ultimi tempi i discorsi sul tema della sostenibilità e del riciclo hanno permeato tutti gli ambiti della nostra vita e non possono più essere ignorati. Un'attenzione costante che si protrae nella nostra azienda da circa 30 anni e che ci ha permesso di introdurre un packaging con carta 100% riciclabile per la nuova linea VitaPop».