Col gusto dei Marron Glacés Motta il Natale ha tutto un altro sapore

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 19:25

N

La confezione Metal Box

Metal Box

Formato: 170 g. Prezzo consigliato al pubblico: 7,20 euro

La classica scatola regalo

Scatola regalo

Formato: 200 g. Prezzo consigliato al pubblico: 7,80 euro.

Cofanetto

Formato: 135 g. Prezzo consigliato al pubblico: 5,20 euro.

Marron Glacés in pezzi

In pezzi

Formato: 150 g / 200 g / 350 g. Prezzo consigliato al pubblico: 3,50 euro / 4,80 euro / 6,20 euro.

Le Prugne della California

alle porte e per gli amanti deisi apre la stagione buona. E a renderla particolarmente appetitosa ci pensacon le sue diverse. Accattivanti soluzioni regalo. Ma sempre dolci creazioni semplicemente da gustare a casa anche dopo le feste.I Marrons Glacés Motta edizione Metal Box per sé o per gli amici amanti dei marrons glacés. I marroni 100% italiani, con delicata glassa di zucchero e confezionati singolarmente, mantengono inalterati freschezza e gusto intenso, con in più tutta l’eleganza di una raffinata confezione.Selezionati Marrons Glacés interi, tutti italiani, avvolti da delicata glassa di zucchero e confezionati in una elegante scatola regalo. Marrons Glacés Motta, il regalo speciale per augurare Buon Natale!Un elegante cofanetto regalo racchiude i Marrons Glacés Motta incartati singolarmente per preservarne intatta la freschezza e il gusto dolce e intenso dei marroni interi, rigorosamente italiani, delicatamente glassati.Per soddisfare in ogni momento la voglia di dolcezza, i Marrons Glacés Motta in pezzi sono la scelta perfetta. Nel loro pratico sacchetto o nella comoda scatola, sono l’ideale per avere sempre a portata di mano il gusto dei marroni 100% italiani avvolti da una delicata glassa di zucchero.Per informazioni: www.mottamilano.it