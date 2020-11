È il momento del Tartufone Il Natale della tradizione Motta

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 17:25

U

Il Tartufone Motta

formato da 750 grammi

8,20 euro

Le Prugne della California

n classico dele un classico di. Ilè diventato ormai una vera e propria consuetudine in questo periodo. Un dolce che non può mancare, ricco di sapore e gratificante. Soprattutto in questo periodo, quando la tavola domestica rappresenta la tranquillità e il benessere.Una reale, per chi vuole concedersi un’alternativa sulla tavola con la garanzia di un marchio che significa tradizione. Tartufone è un morbido impasto arricchito dae ricoperto da un manto di. La decorazione è tanta granella tartufata.Viene proposto nel. Prezzo consigliato al pubblico:Lecomprende anche praline, barre, torrone, torta Gianduia, tiramisù, pandoro tartufato, panettone, tronchetto al cioccolato, Dolce Noir, Cicco Nocciola e le confezioni Party Tartufone e Pandoro con spumante Dolce Gancia. Per un Natale ancora più speciale.Per informazioni: www.mottamilano.it