I sapori delle Hawaii a casa con la frutta fresca di Dole

Dole Italia è la divisione italiana di Dole Food Company, uno dei maggiori produttori e distributori al mondo di frutta e verdura. Una storia che inizia nel 1851 e prosegue agli inizi del Novecento con James Drummond Dole che fondò la Hawaiian Pineapple Company, dedita alla coltivazione degli ananas. Le tradizioni hawaiane sono radicate nel dna di Dole, che oggi suggerisce alcune ricette per rallegrare questo periodo cupo con i colori della frutta. La cucina hawaiana è infatti un arcobaleno di sapori che nasce dalla combinazione dei piatti importati dagli immigrati di tanti Paesi diversi. Un appetitoso mix and match di culture in cui la frutta, assieme alle verdure, è spesso protagonista.

Qualche esempio, partendo dall'aperitivo. Il Dole sunshine smoothie, a base di mango, appunto, uva, lamponi, zenzero e carote. Basta bucciare il mango, tagliarlo a cubetti e versarlo nel bicchiere di un frullatore ad alta velocità; aggiungere quindo lo zenzero grattugiato, il succo del lime spremuto, gli acini di uva ben lavati e tagliati a metà, succo di carota e sciroppo di agave. Mixare quindi il tutto fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso. Guarnire con lamponi freschi.

E poi a tavola con la Dole tonno bowl. Il Poke bowl è il piatto del momento. Una ciotola di riso, pesce crudo e verdure, che unisce i punti di forza dei sushi bar con le influenze del Pacifico. La versione Dole con uva e pompelmo è davvero seducente. Bisogna cuocere il riso in abbondante acqua salata. Sbucciare e tagliare a vivo i pompelmi, facendo attenzione a raccogliere tutto il succo che fuoriesce. Affettare quindi il tonno a cubetti di circa 2 cm e metti a marinare per 10 minuti in frigorifero con la salsa di soia, il succo di pompelmo e i semi di sesamo bianco e nero. Nel frattempo, tagliare le patate e saltarle in padella con un filo d'olio finché non saranno ben cotte. A questo punto versare nelle bowl il riso e il tonno e poi via via tutti gli ingredienti: gli acini d'uva a metà, l'avocado e il cetriolo a fette, tenendoli ben divisi tra loro. Aggiungere un pizzico di sale e pepe e guarnire con foglie di lattuga.