Natale ancora più magico con i Bucanevica di Doria

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 10:42



er il Natale 2020 Doria ripropone un’edizione speciale dipensata per i più piccoli. Tornano ii dalle forme natalizie per rendere omaggio ai più noti simboli del Natale con confezioni colorate ispirate a quattroSono Claus, un Babbo Natale, Freddy, un pupazzo di neve, l’elfo Elfy e Yeti, una creatura leggendaria. Sono le figure protagoniste di quattro racconti che stuzzicano la curiosità dei consumatori. Le confezioni, infatti, sono “da leggere”. Ognuna riporta solo l’inizio di ciascuna, che sarà possibile scoprire per intero sul sito www.bucanevica.it, la cui creatività è stata firmata da McCann Worldgroup Italia. Lenarrano, in forma originale e rivisitata, l’origine di alcune tra le più note tradizioni di Natale e favole a tema natalizio che riconducono alla nascita dei Bucanevica.Il sito Bucanevica si trasforma anche in un valido aiuto per contattare Babbo Natale in persona. È possibile, infatti, scaricare e stampare un formato della celebrecon una grafica personalizzata da Claus, Freddy, Elfy e Yeti. Un modo per far viaggiare con la fantasia i bambini e rendere ancora più speciale i loro desideri.Doria ha pensato anche a un omaggio anche per i più grandi: unsull’acquisto di un prodotto della gamma Bucaneve. È sufficiente accedere o registrarsi al sito per ottenerlo.I Bucanevica sono disponibili in questi: 200 grammi (0,90 euro), 400 grammi (1,69 euro), 700 grammi (1,99 euro).Per informazioni: www.doria.it