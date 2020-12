Natale online con Sperlari: nuovo sito e-commerce. In tavola mostarde e torroni

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 09:47

Le celebri mostarde dell'azienda cremonese

Con il torrone dall'antipasto al dolce

Le Prugne della California

da oltre 180 anni è produttrice di mostarda e torrone. Fin da quando il fondatore Enea Sperlari aprì una bottega a Cremona nel 1836. Oggi le specialità dell’azienda lombarda sono acquistabili sulLanciato di recente, il negozio online mette a disposizione. Oltre alle specialità del Natale si possono acquistare le(Galatine, Gran Gelées, Dietorelle, le liquirizie Saila e Pasticca del Re Sole) e tutta la gamma diMyDietor.Sperlari unisce da sempre la sua storia con quella della città di Cremona. Le suee isono prodotti che nascono da una tradizione attenta alle esigenze di tutti i palati e che sa evolversi e adattarsi nel rispetto dei valori che sono alla base della sua storia. L’azienda rimane sempre fedele alche definisce la sua responsabilità a livello etico-sociale incarnandone i suoi valori: persone, territorio, ambienteLe, dal sapore dolce e piccante, sono prodotte con diverse varietà di frutta. Durante le prossime feste natalizie saranno l’ingrediente ideale percon originalità, specialmente se affiancate a carni, arrosto o affumicate, e formaggi stagionati.Fichi, albicocche, mandarini, ciliegie, pesche, pere, sono solo alcune delle tipologie di frutta che, una volta raggiunto il giusto grado di maturazione, vengono colte e utilizzate per la preparazione della specialità cremonese.Da segnalare, novità assoluta, il www.sperlari.it ). Un piccolo libro contenentee gustose: Sedani al Gorgonzola e Mostarda, Flauti al Philadelphia, Risotto Arcobaleno, Gnocchi di patate alla Mostarda, Arrosto di Maiale alla Mostarda, Torta di Carote senza Burro.Il, dolce della tradizione italiana, viene ancora preparato con gli ingredienti semplici di una volta: miele, zucchero, albume, mandorle e nocciole. I gusti cambiano ma il torrone,, continua a conquistare i palati. Infatti, oltre al torrone tradizionale , sono nati nel tempo, specialità ale la più recente copertura diy.In cucina può diventare protagonista di, non solo dolci ma anche salate. Piatti originali e con un tocco in più da presentare in tavola con successo, specialmente per le feste, come quelli dello speciale www.sperlari.it ): una raccolta di, per realizzare un vero e proprio pranzo a partire dall’antipasto, passando per il primo, il secondo e infine i due dessert.Per informazioni: www.spaccio.sperlari.it