Salse Heinz per ogni ricetta Da quelle gourmet allo spuntino

L

varietà

Le salse Heinz offrono un'ampia varietà di scelta per soddisfare ogni esigenza gastronomica

a gamma dioffre una riccadi gusti da abbinare a qualsiasi tipo di pietanza, sia a casa, con ricette gourmet, che in pausa pranzo per uno spuntino veloce e saporito. Oltre 150 anni di esperienza e innovazione hanno reso Heinz, capace di soddisfarein continua evoluzione. Di seguito il ventaglio di proposte per. Il ketchup è una salsa a base di pomodoro dolce e pungente, ottenuta mediante la cottura di pomodori insieme a zucchero, aceto e un mix spezie. È dall’elevata qualità dei pomodori utilizzati che nasce il gusto del Ketchup Heinz. La ricetta non contiene concentrato, solo pomodori coltivati da semi Heinz e tracciati fino all’imbottigliamento. Prezzo consigliato: 1,49 euro.. Principale salsa da accompagnamento della cucina italiana, la maionese viene ottenuta emulsionando olio vegetale, uova, e succo di limone o aceto. Di solito consumata naturale, trova largo impiego anche come base per altre salse. Prezzo consigliato: 1,49 euro.. Nasce per essere una salsa perfetta da aggiungere agli hamburger. La ricetta è contraddistinta dalla base pomodoro, insaporita dalle note di cipolla, senape e salsa worcester. Prezzo consigliato: 2,25 euro.. Porta in tavola il sapore di questa miscela speziata di origine indiana, tendenzialmente piccante, in genere composta da cumino, curcuma, coriandolo, pepe nero e cannella. Nella versione di Heinz sono presenti note dolci di mango e albicocca per conferire un sapore leggermente agrodolce. Prezzo consigliato: 2,25 euro.l. Tradizionale salsa a base di maionese e ketchup. La ricetta di Heinz è addolcita da un tocco di sherry, vino liquoroso di origine spagnola che dona carattere, ed è arricchita da polvere di senape e pepe. Prezzo consigliato: 2,25 euro.. Una ricca nota al tartufo nero in grado di far pizzicare le papille gustative. Heinz Maio al Tartufo è la salsa ideale per perfezionare ogni piatto, buona anche da spalmare sulle tartine o da versare sulle patatine fritte. Prezzo consigliato: 2,25 euro.Per informazioni: www.heinz.it