Sciroppo d’acero Maple Joe, dal Canada il dolcificante nobile

Maple Joe nasce in Quebec, regione leader mondiale nella produzione dello sciroppo d’acero

250 grammi

5,00 euro

i colore ambrato, loè considerato unperché è ricco di vitamine e di minerali. Ideale come ingrediente per le colazioni in abbinamento ai classici pancake o in cucina al posto dello zucchero, è un prodotto salutare: un cucchiaio da 5 grammi di zucchero fornisce 20 kilocalorie, mentre la medesima quantità di sciroppo d’acero ne produce 12,6.Maple Joe viene prodotto da; nasce ina Thetford Mines, nel cuore della regione del, e arriva sulle tavole degli italiani attraverso un processo di filiera completa che dall’albero raggiunge il consumatore finale.Oggi la gamma Maple Joe viene commercializzata in 55 Paesi ed è lavorata in un sito produttivo di 40 ettari in Quebec, regione leader mondiale nella produzione dello sciroppo d’acero. Appalaches Natures punta a preservarne le caratteristiche valorizzando gli antichi metodi della sua produzione e si avvale di un sistema di lavorazioneche utilizza energia di biomassa ed energie rinnovabili provenienti da legno e piante.Lo sciroppo d’acero viene prodotto con: rosso, argentato e l’acero da zucchero. È proprio quest’ultimo a offrire glipiù ricercati ed è questa varietà a crescere soprattutto nelle zone montuose poiché ha bisogno di terreni freschi e asciutti. Per questo motivo Appalaches Natures ha sede tra le montagne degli Appalachi che presentano la più alta concentrazione di alberi da zucchero del Quebec.Lo sciroppo d’acero Maple Joe è in vendita nei miglioriitaliani in bottiglie in vetro daal costo diPer informazioni: www.maplejoe.it