Mauro Colagreco fa doppietta: in autunno aprirà due locali a Londra

Per poche centinaia di metri il suo Mirazur non è un ristorante italiano. E sarebbe stato bello se lo fosse stato, considerando come il locale tristellato guidato da Mauro Colagreco, chef argentino dalle chiare origini italiane (sua la cittadinanza onoraria a Guardiagrele, in provincia di Chieti) sia situato proprio al confine con la Francia, appena superata la dogana, con affaccio incredibile dalla collina di Mentone. Dalla vista della Costa Azzurra a quella dello skyline londinese, considerando come Colagreco abbia appena annunciato l'apertura di due (di tre totali previsti) locali nella Capitale britannica.

Mauro Colagreco: in autunno due aperture a Londra

«Londra ha chiamato, noi abbiamo risposto - ha scritto lo chef in un post pubblicato sul suo Instagram - Ho accennato a questo progetto a Londra ormai da qualche mese e sono così felice di annunciare finalmente due ristoranti su tre al Raffles London». I locali sorgono presso gli spazi di quello che è conosciuto come l’Old War Office (conosciuto anche come The OWO) di Whitehall. Già a inizio anno lo chef argentino aveva anticipato come, nel giro di qualche mese, sarebbe sbarcato a Londra, e ora i primi due passi sono stati fatti.

Colagreco apre a Londra: porte aperte in autunno

La gavetta sotto i grandi della cucina francese come Bernard Loiseau, Alain Ducasse e Alain Passard ha formato e forgiato Mauro Colagreco secondo i canoni dell’alta gastronomia mondiale. Le Tre Stelle (primo argentino a conquistarle), assieme a una miriade di altri riconoscimenti, e la vetta del The World’s Best Restaurants del 2019 sono il “normale” traguardo di uno chef eccezionale, che ora potrà deliziare il pubblico di Londra.

Tanti commenti di entusiamo al post del cuoco argentino su Instagram. "Mauro Colagreco at Raffles London at The OWO e Mauro's Table" (questi i nomi dei locali) apriranno ufficialmente questo autunno e avranno anche un account social dedicato: @maurocolagrecolondon. «Sogno questa avventura da un po' di tempo ormai - ha ammesso lo chef - e accadrà a @raffleslondon.theowo @theowo.london!»