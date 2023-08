Tecnologia e prestazioni con le nuove macchine per il ghiaccio Crystal Tips

Crystal Tips sorprende con il suo elevato livello di innovazione attraverso la sua variegata gamma di modelli di macchine per il ghiaccio, progettati appositamente per soddisfare le diverse esigenze dei vari tipi di attività di ristorazione.

Le nuove macchinette per il ghiaccio professionale

Queste macchine per il ghiaccio sono state progettate con una struttura robusta e resistente, pensata appositamente per affrontare le alte temperature della Spagna. Come laSerie G, o serie "gourmet", diventata la scelta preferita in bar, caffetterie, hotel e ristoranti dove vengono servite bevande speciali come Martini e altri cocktail sofisticati, oltre a ice-latte, rinfrescanti limonate e altre bevande artigianali. Questi cubetti di ghiaccio compatti e a lunga durata esaltano il gusto e aggiungono un tocco premium alla presentazione dei drink.

Inoltre, per le attività commerciali che necessitano di una grande produzione di ghiaccio ma dispongono di uno spazio ridotto, la Serie H offre prestazioni impressionanti nella produzione di ghiaccio cavo e la sua versatilità consente di lavorare con tutti i tipi di acqua, riducendo al minimo i problemi tecnici più comuni. Questo tipo di ghiaccio è ideale per mantenere le bevande fresche e prive di diluizione, diventando una soluzione efficiente per bar, ristoranti e caffetterie che cercano di soddisfare la forte domanda di bevande rinfrescanti durante le giornate più calde.

Welbit, macchine per ghiaccio con connessione all'app "IceWorld"

Ma non è tutto: per le attività di ristorazione che richiedono una grande produzione con il massimo raffreddamento, la Serie D è la chiave del successo. Paninoteche, pizzerie e altri concetti fast-casual troveranno in questa serie lo strumento perfetto per aumentare i propri margini di profitto.

Ghiaccio professionale con le nuove macchine Wellbit

Tutte le macchine per il ghiaccio della gamma Crystal Tips fanno parte dell'industria 4.0, dotate di una innovativa connessione all'app mobile "IceWorld". Questa funzione consente di monitorare la produzione e lo stato della macchina, nonché di rilevare possibili problemi tecnici dal palmo della mano. Inoltre, l'intera gamma include modelli di ghiaccio in scaglie, granulato e tritato, anch'essi dotati di questa tecnologia avanzata. Senza dubbio, l'inclusione delle macchine per il ghiaccio Crystal Tips nella famiglia Welbilt rappresenta una scelta sicura per le attività di ristorazione che cercano efficienza, qualità e versatilità in ogni sorso. Con la sua combinazione impeccabile di ghiaccio di alta qualità e tecnologia all'avanguardia, Crystal Tips si posiziona come l'alleato perfetto per soddisfare le esigenze più esigenti dell'ospitalità moderna.