I pasticceri d'Italia di Conpait ancora una volta protagonisti a Sigep

Tutto pronto per un altro capitolo del Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, il Sigep 2024. Da domani, sabato 20 gennaio, a Rimini, il 45° evento di questo genere aprirà le sue porte, presentando al mondo le ultime innovazioni nel settore del Foodservice Dolce. Sigep, da oltre 40 anni, ha costantemente fornito un'ampia panoramica delle novità di mercato, spaziando dalle materie prime agli ingredienti, dai macchinari alle attrezzature, fino all'arredamento, al packaging e ai servizi. La Confederazione dei pasticceri italiani, Conpait, sarà una presenza di spicco presso il padiglione B4 - Stand 42, dal 20 al 24 gennaio. Il presidente Angelo Musolino invita tutti gli appassionati a unirsi ai "Maestri Conpait" presso il loro stand, promettendo laboratori interessanti e dolcissimi. «Siamo i custodi della pasticceria italiana», assicura con fierezza.

Lo stand di Conpait a Sigep

Conpait protagonista a Sigep 2024 tra incontri e formazione

L'evento prevede numerosi laboratori, offrendo molteplici occasioni di confronto e crescita per i partecipanti. Il programma completo e i protagonisti sono consultabili attraverso le pagine social di Conpait e il sito web dell'associazione. Musolino sottolinea l'importanza di Sigep come una piazza d'incontro unica per dialogare con aziende e professionisti, discutere sugli scenari emergenti del settore e creare nuove opportunità di business.

L'evento si configura come un'occasione imperdibile per il networking, l'aggiornamento professionale e la condivisione di idee. Cinque giorni intensi, durante i quali si potrà progettare insieme il futuro della pasticceria, celebrando la passione e l'arte del dolce. Lo stand Conpait sarà uno spazio dedicato ai dolci e alle passioni dei pasticceri associati, incarnando l'impegno costante della Confederazione verso tematiche come formazione ed inclusione. Talk importanti, momenti di dibattito e presentazioni avranno luogo in un ambiente che celebra l'arte dolciaria italiana. Conpait e Sigep, ancora una volta, si uniscono per creare un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della pasticceria.