I premi assegnati nella prima giornata dei Campionati della cucina italiana

Grande successo, già dalla prima giornata di inaugurazione, domenica 18 febbraio, alla Fiera di Rimini per i Campionati della cucina italiana della Federazione italiana cuochi (Fic). Il più grande evento competitivo della gastronomia italiana ha visto, infatti, una folta partecipazione di concorrenti e di pubblico, oltre che interventi istituzionali nazionali e regionali. Ad inaugurare l'edizione 2024 dei Campionati Fic, con la presidenza, i dirigenti e la giunta esecutiva, è stato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, mentre nel corso della prima giornata è anche intervenuto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sul palco, a premiare i concorrenti, sono intervenuti il presidente nazionale Fic, Rocco Cristiano Pozzulo, il presidente Fic Promotion, Carlo Bresciani, il vicepresidente vicario, Pietro Roberto Montone, il segretario generale, Salvatore Bruno, la giunta esecutiva e il Cda di Fic Promotion, il presidente delle Giurie, Gianluca Tomasi, e l'observer Worldchefs, Domenico Maggi.

I primi concorrenti premiati sono stati gli straordinari giovani del contest “Ragazzi Speciali”, divenuto ormai il tanto atteso appuntamento inaugurale dei Campionati, che ha visto salire sul palco per realizzare le ricette previste una decina di coppie di concorrenti, tra i ragazzi speciali e i loro tutor e docenti. Medaglie dello stesso valore assegnate a tutti i partecipanti, che si sono distinti per serietà, passione ed entusiasmo, mentre le due categorie del contest hanno visto salire sul podio dell'Antipasto all'italiana: al 1° posto l'Ipseoa “Pietro Piazza” di Palermo, al 2° l'Iss “Einstein Nebbia” di Loreto e al 3° l'Ipseoa “Titone” di Castelvetrano; per la categoria Cucina Calda, invece, sul podio: 1° posto l'Iiss “Carlo Urbani” sede “E. Tarantelli” di Porto Sant'Elpidio, al 2° posto “Civiform” di Cividale del Friuli e al 3° posto l'Ipseoa “Barbarigo” di Venezia.

Numerosi anche i concorrenti che hanno partecipato al trofeo “Miglior allievo degli Istituti alberghieri”, che ha visto il seguente podio: 1° posto, medaglia d'oro e miglior allievo 2024, Alessandro Abbrescia, dell'Istituto Alberghiero “Armando Perotti” di Bari, che andrà a rappresentare di diritto l'Italia alla prossima edizione delle Young Chefs Olympiad in India; al 2° posto e medaglia d'oro Manuel Bresolin; al 3° posto e sempre medaglia d'oro, Andrea Balbi. Assegnate, inoltre, 12 medaglie d'argento e 5 medaglie di bronzo.

Tanto attesa anche la premiazione per la nuova edizione del trofeo “Miglior Professionista Lady Chef”, che ha visto il seguente podio: 1° posto, medaglia d'oro e miglior professionista Lady Chef 2024 Simonetta Capotondo, che ha vinto anche il Premio Interazioni Social Fic “Cuore”; al 2° posto e medaglia d'argento Sonia Luciano; al 3° posto e medaglia d'argento Rossella Molinari.

Divenuto ormai tradizione dei Campionati anche il contest “Street Food d'Autore”, con le seguenti premiazioni: Team Aosta (argento); Enjoy - Valle d'Aosta (argento); Team Reggina (argento); Terra di Lavoro (bronzo); Marco Polo Serenissima (bronzo); Vulture (bronzo); Team Gallura (bronzo). Nella categoria Cucina Calda K1 singola senior trionfa Lume Lami con la medaglia d'oro. Assegnati, inoltre, un argento, 5 bronzi e tre diplomi. Nella categoria Cucina Calda K1 singola junior assegnati, invece, 3 bronzi e un diploma.

Infine, nella categoria Cucina Calda a squadre assegnate le seguenti medaglie: Culinary Team Palermo (argento); Unione Regionale Cuochi Puglia (argento); Team Cuochi Catanzaro (bronzo); Team Junior Benevento (bronzo). Assegnato anche il premio “Critica Gastronomica” all'Unione Regionale Cuochi Puglia, decretato da una giuria qualificata di giornalisti e critici gastronomici e che quest'anno vede anche la partecipazione e il sostegno di “Lurisia Premium Beverages”, che nella giornata conclusiva assegnerà il premio “Miglior Brigata di Cucina”, che consisterà nella consegna della Targa ufficiale e di giacche da lavoro per la brigata vincitrice.