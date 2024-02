Il periodo pandemico, che tutti abbiamo vissuto e toccato con mano, ha accelerato un'evoluzione della società e del mercato che già era presente da tempo. Questo per le imprese più strutturate non ha rappresentato un problema, mentre i tanti cambiamenti in atto possono rappresentare una difficoltà per realtà più piccole, che sono l'ossatura del sistema economico italiano. L'intelligenza artificiale è una realtà ormai affermata in diversi ambiti. Anche nel turismo, così come nel commercio, sono in corso cambiamenti che puntano alla semplificazione dei processi, all'abbattimento dei tempi, all'ottimizzazione del lavoro e al suo alleggerimento. Nessuno deve rimanere indietro e, soprattutto, la tecnologia non deve spaventarci. Anche a inizio Novecento c'era chi protestava contro l'arrivo dei treni, se l'avessimo ascoltato forse oggi andremmo ancora in giro con i carri.

La tecnologia non deve spaventarci: accompagniamo il cambiamento

Tutto questo per dire come sia importante accompagnare l'avvento di queste nuove tecnologie e non subirlo. Gestirle, dominarle e piegarle alle nostre esigenze. La tecnologia deve servire a ottimizzare il lavoro, non a sostituirlo. Certo, per farlo servono tempo, soldi e competenze. Tre cose che non tutti possono permettersi. Per questo motivo Fipe e Confcommercio hanno il compito di agire come stimolatori dell'innovazione, con l'obiettivo di traghettare quante più imprese possibili verso la modernità e il cambiamento.

L'orgoglio di fare un lavoro onesto, pulito e trasparente deve rimettere al centro la figura dell'imprenditore, una figura che, ogni giorno e a suo rischio e pericolo, mette in atto azioni ch contribuiscono a modellare l'ossatura sociale e urbanistica di ogni città. Dico questo perché gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono anche quelli del nostro mondo e gli imprenditori da sempre contribuiscono a fare la storia, per sé stessi, ma anche per il loro territorio.

Io sono per natura un grande ottimista e so che ogni giorno che comincia porta con sé grandi opportunità, ma anche grandi responsabilità e grandi grane. Queste, però, sono occasione di riscossa, di cambiamento. Occasione per andare oltre vecchi concetti, cercare nuove strade. Si tratta dell'impegno che Fipe si è data: gli imprenditori siano il sale della terra in cui operano. E credere nel cambiamento e nel valore dell'innovazione è uno dei modi per migliorare la qualità della vita delle imprese, dei collaboratori e di tutto il territorio.