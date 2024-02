I risultati del Congresso Nazionale di Solidus, I Professionisti dell’Ospitalità

Si è svolto a Roma il XIX Congresso Nazionale dei Professionisti dell’Ospitalità italiana di Solidus Turismo. Per la terza volta da quando è stato istituito il premio, Roma è stata scelta come meta per la due giorni di eventi istituzionali della Associazione delle Associazioni del mondo alberghiero italiano.

La Proclamazione dei Professionisti dell’anno, di venerdì 19 gennaio 2024, ha visto premiati i migliori 8 professionisti scelti dalle 8 associazioni che compongono il Forum permanente.

Qui di seguito i nomi degli eletti:

Antonino Santoro , Abi Professional (Associazione Italiana Barmen)

, Abi Professional (Associazione Italiana Barmen) Giuseppe Dimagli , Ada (Associazione Direttori d’Albergo)

, Ada (Associazione Direttori d’Albergo) Roberta Serri , Aih (Associazione Italiana Housekeeper)

, Aih (Associazione Italiana Housekeeper) Francesco Galli , Aira (Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza)

, Aira (Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza) Raffaele Massa , Ais. (Associazione Italiana Sommelier)

, Ais. (Associazione Italiana Sommelier) Giovannangelo Pappagallo , Amira (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi)

, Amira (Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) Il Consiglio Direttivo di “Le Chiavi d’Oro Roma Faipa , Le Chiavi D’Oro Faipa (Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo

, Le Chiavi D’Oro Faipa (Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo Roberto Lodovichi, Fic (Federazione Cuochi Italiani)

Le caratteristiche che hanno trovato maggiore risalto nelle motivazioni degli 8 premiati sono stati indubbiamente i successi ottenuti sul lavoro, il contributo assicurato alla associazione di appartenenza interpretando ruoli importanti, le ore dedicate alla formazione dei colleghi, per le docenze sostenute nelle scuole alberghiere, per essere di esempio per serietà impegno e voglia di apprendere, divulgatori delle proprie professioni.

Sabato 20 gennaio, nella seconda giornata di lavori il Convegno “ITALIA, Accogliere, Ospitare, Educare” è stato seguito in sala da molti associati e altrettanto da collegati in diretta sulla pagina Facebook di Solidus Turismo I professionisti dell’Ospitalità italiana. La registrazione del convegno ed anche quella della premiazione dei Professionisti dell’anno 2023 sono pubblicate sul canale YouTube di Solidus Turismo.

Gli interventi dei presidenti nazionali delle 8 associazioni che sono anche Vicepresidenti di Solidus hanno impreziosito con le loro riflessioni e proposte la creazione del Manifesto del Turismo di Solidus.

Il Manifesto Solidus del turismo propone sia la radiografia dello stato dell’arte del settore, e la sua crescente rilevanza per il presente e il futuro del nostro paese, sia il percorso da affrontare, e le scelte da effettuare, per confermare il ruolo dell’Italia nella cultura come nell’economia planetaria del Terzo Millennio.