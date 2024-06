La moretta fanese in un dolce: la torta Fortunae di Andrea Urbani

Distesa tra le colline e le spiagge dell'Adriatico, Fano (Pg) è uno di quei luoghi tutti italiani dove arte e gusto vanno di pari passo: c'è la Fano dei Cesari, con l'arco di Augusto; quella Medievale del Palazzo del Podestà, quella rinascimentale dei Malatesta. Al di là del passato glorioso, Fano è famosa per le sue eccellenze gastronomiche, tra le quali spiccano l'ultra famoso brodetto e la meno nota, ma altrettanto amata, “moretta”, bevanda che deve anch'essa la propria creazione all'ingegno dei pescatori del luogo, gente che stava in mare con qualunque tempo, di notte e di giorno e che, la tradizione narra, si teneva calda preparandosi questa bevanda improvvisata che oggi è una specialità di Fano.

La Moretta fanese

La moretta fanese: la tradizione che vien dal mare

Si racconta che i marinai, per riscaldarsi e “tirarsi su” in mezzo al mare, preparassero un caffè bollente zuccherato in cui versavano il fondo delle bottiglie di liquore - per tradizione rum, anice e brandy. Con gli anni, questo caffè “corretto alla marinara” prese piede anche in altri ambiti: oggi la Moretta è un vero e proprio drink codificato, un mix di parti uguali di rum, anice e brandy, che viene scaldato con il vapore erogato dalla lancia della macchina del bar insieme a una scorza di limone e in cui vengono sciolti 2 cucchiaini di zucchero. Eliminata la scorzetta, sul liquore in tazza viene versato un caffè espresso bollente con la sua crema. Una delizia che oggi si può gustare in ogni bar e pasticceria, oppure acquistare in bottiglia.

Andrea Urbani: la Moretta fanese in un dolce

«Fano non ha dolci particolari di tradizione» ci spiega il maestro Andrea Urbani della conosciutissima Pasticceria Guerrino, uno dei punti forti per i golosi di Fano e non solo. Terza generazione di pasticceri - il mitico nonno Guerrino Urbani, animato da vera passione per i dolci, nel 1947 ne aprì a Fano una rivendita; diventerà poi la pasticceria che ancora oggi regna nel centro storico della città - Andrea Urbani ha raccolto con entusiasmo e responsabilità l'eredità creativa e l'amore per il dolce del nonno Guerino.

«Come pasticcere, ho sempre sentito l'esigenza di dare valore al nostro territorio; circa cinque anni fa ho voluto celebrare a modo mio il passato e la storia di questa città» spiega. Così il Maestro nel 2019 ha preso questa tipicità di Fano, la Moretta, e ne ha fatto un dolce che, presentato nel 2021 alla competizione televisiva su Discovery Channel, “Cake Star”, ha stravinto, conquistando giudici e competitori insieme: la Torta alla Moretta, chiamata Torta Fortunae, è oggi in assoluto la specialità più venduta nel suo negozio.

Torta Fortunae: la perfezione in un dolce

Cremosa e raffinata, la Fortunae è una torta molto ricercata e bilanciata che ha un tale, impeccabile equilibrio nella ricetta - una base croccante in pralinato su cui poggia un inserto in pan di Spagna con un cremoso e una gelatina alla Moretta, finita da una glassa a specchio di caramello - per cui ancora oggi «viene prodotta in un'unica misura, quella a suo tempo vincente, del diametro di 18 cm, che serve 8-10 persone, per non rischiare di modificarne gli equilibri. Tant'è» racconta sorridendo il maestro Urbani che oggi, oltre alla pasticceria con caffetteria si specializza in catering «che quando mi hanno chiesto la torta Fortunae per un matrimonio, ho dovuto studiare una composizione di diverse torte della misura ideale, per contentare tutti senza modificare la mia ricetta».

Guerrino Pasticceria & Banqueting

Via Togliatti 23 - 61032 Fano (Pu)

Tel 0721864910