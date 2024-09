Julius Meinl Barista Cup: l'italiano Luca Riccardi sfida il mondo a Vienna

Vienna, la città dei sogni, è pronta ad incoronare il nuovo re del caffè. La prima edizione della Julius Meinl Barista Cup, infatti, sta per raggiungere il suo epilogo. E tra i 12 finalisti, provenienti da culture e tradizioni caffettiere diverse, che si sfideranno il 19 settembre, c'è un italiano pronto a sfidare i giganti del comparto: Luca Riccardi, il campione nazionale.

Julius Meinl Barista Cup: il marchio di caffè premium celebra i baristi di 12 paesi in una finale a Vienna

Dietro questa prestigiosa competizione, ricordiamo, c'è, appunto, Julius Meinl, un marchio che da oltre 160 anni è sinonimo di caffè di qualità. L'azienda viennese, con le sue torrefazioni in Austria e in Italia, è un punto di riferimento per gli amanti del caffè di tutto il mondo. Per questa finale, è stato scelto il Belvedere Blend, un 100% Arabica biologico e Fairtrade, un omaggio alla sostenibilità e alla qualità che contraddistinguono il marchio.

Julius Meinl Barista Cup, un palcoscenico internazionale per l'arte della tazzina

La Barista Cup, però, non è una semplice gara. È una celebrazione della passione, della creatività e dell'abilità tecnica che si celano dietro ogni tazzina di caffè. I baristi in competizione, veri e propri artisti del caffè, hanno dimostrato una maestria straordinaria nella preparazione dell'espresso, nella creazione di cappuccini da manuale e nell'invenzione di bevande signature che lasciano il segno.

Julius Meinl Barista Cup, l'Italia in lizza con l'espresso di Luca Riccardi

L'Italia, patria dell'espresso, non poteva mancare a questa sfida. Luca Riccardi, in rappresentanza del nostro Paese, porterà a Vienna tutto il suo talento e la sua esperienza. Il barista italiano, già vincitore della finale nazionale, si presenterà all'appuntamento con la determinazione di conquistare il titolo mondiale. Ma la concorrenza è agguerrita: baristi americani, arabi, europei dell'Est, ognuno con la propria storia e la propria visione del caffè, sono pronti a dar battaglia.

Julius Meinl Barista Cup 2024: il campione d'Italia Luca Riccardi

A giudicare le performance dei finalisti sarà una giuria internazionale composta da esperti del comparto, tra cui campioni mondiali e sommelier del caffè. I giudici valuteranno ogni aspetto della preparazione, dall'estrazione dell'espresso alla decorazione del cappuccino, fino alla creatività delle bevande signature.

Cosa si vince trionfando nella Julius Meinl Barista Cup?

Per i tre vincitori, c'è in palio un premio davvero speciale: un viaggio in Honduras, una delle terre d'origine del caffè Julius Meinl. Sarà un'opportunità unica per immergersi nelle piantagioni, scoprire i segreti della coltivazione e comprendere a fondo il percorso che porta il chicco dalla pianta alla tazzina.