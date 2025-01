Luigi Pappacoda: eleganza e talento del bartending

A Porto Rotondo (Ot), nella splendida Costa Smeralda, si svolge il Nuraghe Cocktail Competition, un prestigioso concorso regionale organizzato da Abi Professional. L'evento richiama i migliori Bartender della Sardegna ed è un'ottima occasione per incontrare alcuni dei giovani talenti in gara. Tra questi, la nostra attenzione si focalizza su Luigi Pappacoda, che già prima della competizione aveva catturato il nostro interesse per il suo stile elegante e sicuro, segno evidente di un'abitudine a lavorare con clientela di alto livello.

Luigi Pappacoda al Nuraghe Ccoktail Competition

Luigi Pappacoda: stile e talento in azione

Osservandolo in azione sulla pedana, Luigi non ha deluso le aspettative: durante la preparazione dei suoi cocktail, ha dimostrato esattamente ciò che ci aveva colpito a prima vista. Veloce, Preciso ed elegante: sono questi i tre aggettivi che meglio descrivono il suo modo di lavorare mentre crea bevande dall'aspetto elaborato e raffinato. Luigi arriva dal cuore della Gallura, ai piedi del monte Limbara, una terra selvaggia e verdeggiante, ricca di risorse naturali. Qui sgorgano le acque fresche che danno origine alla rinomata Smeraldina, e le pendici sono costellate da imponenti rocce granitiche cariche di fascino quasi magnetico. È una zona famosa per le sue eccellenze artigianali come il sughero e i vini pregiati - vermentino e moscato - apprezzati in tutto il mondo. Le grandi feste tradizionali, con le loro suggestive rievocazioni popolari, hanno animato i sogni del piccolo Luigi, contribuendo a plasmare il suo carattere schivo ma deciso.

L'inizio di un percorso appassionante

«Io sono Luigi Pappacoda,» racconta con orgoglio. «Sono nato il 19 aprile 2000 a Tempio Pausania (Ss), una cittadina della Gallura che porto sempre nel cuore». Dopo essersi diplomato nel 2019 presso l'Istituto Tecnico Industriale “Don Gavino Pes”, dove ha seguito il corso di informatica, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a scoprire la sua vera passione: il mondo del bar e della ristorazione.

Luigi Pappacoda

«Tutto è cominciato nel 2017,» ci racconta Luigi. «Ancora studente, ho avuto l'opportunità di lavorare durante l'estate presso il Ristorante Mediterraneo a Santa Teresa Gallura (Ss). Nonostante fossi minorenne, quella prima esperienza mi ha fatto innamorare di questo mestiere. Ogni estate, per tre anni consecutivi, sono tornato in quel ristorante, occupandomi del bar e imparando soprattutto ad accogliere al meglio la clientela raffinata ed esigente, tipica della stagione turistica».

La crescita professionale: tra club e resort

Nel 2019, con il diploma in tasca, Luigi decide di fare il passo decisivo, iniziando a lavorare anche durante l'inverno in un locale notturno, il Living Club, situato a Tempio. Quella che inizialmente era un'attività limitata ai fine settimana si è trasformata presto in un impiego stabile: dal 2020 al 2023 è stato al banco bar intento a proporre bevande magiche come è il territorio che lo circonda. «È stato un periodo fondamentale per me, perché ha rafforzato la mia convinzione che questa fosse la strada giusta,» racconta Luigi. «Ogni serata, ogni cliente servito, ogni cocktail preparato contribuivano a farmi innamorare sempre di più di questo lavoro».

L'esperienza a Cervinia e il ritorno in Gallura

Confortato dalle soddisfazioni ottenute nei suoi impegni precedenti, nel 2023 Luigi decide di trasferirsi per la stagione invernale a Cervinia (Ao), dove inizia a lavorare all'Hotel Excelsior Planet, una struttura di altissimi livelli. Qui ha avuto l'opportunità di collaborare con persone che, come lui, condividono una profonda passione per questo mestiere. «Quei mesi mi hanno dato la certezza che avevo scelto il percorso giusto,» conclude Luigi con convinzione. In estate, per vedere Luigi all'opera, dobbiamo tornare in Gallura, a Santa Teresa, presso il resort esclusivo “Valle dell'Erica”. Qui, lusso elegante e natura si fondono per offrire ai clienti un soggiorno unico e indimenticabile. Questo ambiente permette a Luigi di affinare ulteriormente le sue competenze mettendo in mostra il suo talento e accrescendo la sua professionalità.

L'incontro con Abi Professional e il supporto dei mentori

A dirigere i vari bar del resort c'è Ernesto Molteni, attualmente Segretario Abi Professional, supportato da Irene Deiara, coordinatrice della Sardegna di Abi Professional e moglie di Ernesto, che insieme contribuiscono a rendere questa struttura un punto di eccellenza.

L'incontro con Irene ed Ernesto è stato per Luigi un punto di svolta, un'opportunità per entrare in contatto con un'organizzazione prestigiosa come Abi Professional, che non solo promuove l'eccellenza nel settore del bartending, ma offre anche supporto prezioso a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

La visione di Luigi per il futuro e i consigli ai giovani bartender

L'appello di Luigi ad Abi Professional riflette una visione chiara e propositiva sul futuro del settore. La sua richiesta mette in luce l'importanza di continuare a creare opportunità di crescita attraverso concorsi, eventi con format innovativi e strumenti fondamentali per unire la comunità dei barman e attirare nuove generazioni verso questa professione. «Il mio consiglio ai giovani è questo: se ami stare a contatto con le persone, scoprire nuove culture e metterti alla prova in ambienti sempre diversi, allora questo è il mestiere giusto per te. Fare il barman ti offre la possibilità di viaggiare, esplorare il mondo e incontrare persone straordinarie che, col tempo, diventano una seconda famiglia,» spiega Luigi.

Il cocktail "Erica": un tocco di Sardegna in un bicchiere

40 ml Wild Turkey

20 ml Di Saronno

15 ml St. Germain

15 ml succo di lime fresco

Top di Cedrata Tassoni

Decorato con zesta di limone e germoglio di mirto, si prepara versando gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio, mescolando delicatamente e completando con Cedrata Tassoni.