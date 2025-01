Formazione, confronto e informazione: la Fipgc protagonista a Tirreno Ct

La 45ª edizione di Tirreno Ct in programma a Carrara dal 23 al 26 febbraio, vede la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria ancora una volta vestire i panni del protagonista. Ogni anno per noi l’appuntamento con la manifestazione dedicata all’ospitalità targata Italia è un momento di grande importanza che vede riuniti gli associati. Un’occasione di formazione, confronto e informazione che compatta tutta la Federazione.

Formazione e confronto

Formazione e confronto che vengono esaltati dai diversi concorsi dedicati ai singoli comparti professionali. Partenza a razzo con il Campionato italiano panificazione che prevede tre categorie in gara:

Pane tradizionale

Pane innovativo

Dolce da forno

Di rilievo anche il Campionato Artisti decoratori che si focalizza sulla decorazione delle uova di Pasqua. In campo, quindi, fantasia, arte, creatività e innovazione con l’utilizzo, per esempio, di ghiaccia reale, personaggi in pasta di zucchero o fiori realistici. Vanno in onda, sotto forma di competizione, le prove generali per celebrare con i consumatori la prossima festività.

Un palcoscenico nazionale

Un evento, quello di Carrara, che per la Federazione è un palcoscenico nazionale in grado di coinvolgere tutte le mani artigiane. Ecco quindi tre competizioni che esaltano singole professionalità. Il riferimento è a:

Miglior Colomba

Miglior Pralina

Miglior Coppa gelato

Indiscutibile polo di attrazione anche la selezione nazionale per la partecipazione al Campionato del Mondo del Tiramisù. Un mosaico di gare che vede iscritti oltre 200 professionisti.

Promozione del made in Italy

La presenza in forze della Federazione a Tirreno Ct vuole dare un segnale sempre più potente di quanto, attraverso l’opera e la dedizione di tutti i maestri artigiani, sia intenso l’impegno nel promuovere e rafforzare il made in Italy dell’ospitalità e dell’accoglienza, che nel nostro settore si articola negli universi pasticceria, gelateria e cioccolateria. Un orizzonte di gusto e saperi che coinvolge ed esalta tutti i sensi e che merita di essere valorizzato con costanza e determinazione.