Idee innovative per la montagna: torna il concorso di Lagazuoi Expo Dolomiti

Il mondo della montagna si prepara a valorizzare le sue idee più innovative e sostenibili con la sesta edizione del Lagazuoi winning ideas mountain awards (Wima), il concorso promosso dal Lagazuoi Expo Dolomiti di cui Italia a Tavola è media partner. Questo spazio museale d'avanguardia, situato a 2.732 metri di altitudine sopra Cortina d'Ampezzo (Bl), ospita una competizione unica che premia l'ingegno e la creatività applicati a un contesto tanto affascinante quanto sfidante. Le categorie in gara spaziano dalle attrezzature e abbigliamento da montagna, ai servizi digitali e app per il turismo montano, fino alle produzioni enogastronomiche di montagna. Le migliori idee troveranno spazio in una mostra che aprirà il 29 marzo 2025 negli spazi del Lagazuoi Expo Dolomiti.

La sede di Lagazuoi Expo Dolomiti

Un premio per innovare e preservare la montagna

Il concorso Wima, ricordiamo, non è solo una celebrazione delle eccellenze creative, ma anche un'occasione per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente. Come sottolinea Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti e promotore del premio, «con questo premio vogliamo valorizzare la capacità innovativa e progettuale di chi opera nel mondo della montagna. In questi anni abbiamo dato visibilità a soluzioni e prodotti innovativi di aziende, start-up, associazioni e cooperative che diffondono un'idea di montagna come luogo di innovazione e di interazione virtuosa tra uomo e ambiente. Il ruolo dei Wima è quello di amplificare quanto di meglio si possa offrire a chi la montagna la vive tutto l'anno o la frequenta per passione». Un messaggio che ben sintetizza l'obiettivo del concorso: incentivare uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarità e delle sfide di un ecosistema fragile ma prezioso.

Tre categorie per raccontare la montagna a 360 gradi

Le categorie del concorso riflettono le molteplici sfaccettature del mondo montano e si rivolgono a diversi settori dell'economia e della ricerca. La prima è dedicata alle attrezzature e abbigliamento da montagna, con un focus su soluzioni tecniche capaci di affrontare le condizioni climatiche più estreme. A seguire, troviamo la categoria dei servizi digitali e app, che premia strumenti innovativi per esplorare e vivere la montagna, sfruttando le potenzialità della tecnologia. Infine, spazio alle produzioni enogastronomiche, dove la tradizione e la creatività dei territori montani si incontrano per dar vita a prodotti unici e processi innovativi.

A garantire l'autorità e la competenza nella selezione delle idee più meritevoli, una giuria presieduta proprio da Stefano Illing, affiancato da esperti e giornalisti specializzati. Per la categoria attrezzature e abbigliamento da montagna, troviamo Giampaolo Allocco, designer di riferimento nell'industrial design legato allo sport, Marco Di Marco, direttore di Sciare Magazine, Gian Luca Gasca, scrittore e reporter di montagna e responsabile contenuti de Lo Scarpone, e Antonello Marega, presidente “EPSI - European Platform for Sport Innovation” allo IUAV di Venezia.

Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti e promotore del premio

Per la categoria servizi digitali e app per il turismo montano, partecipano Max Cassani, giornalista de La Stampa, Claudio Lucchese, professore e coordinatore del corso di laurea in "Hospitality Innovation and e-Tourism" presso l'Università Ca’ Foscari di Venezia, e Paola Pica, giornalista del Corriere della Sera e responsabile del mensile L'Innovazione. Per la categoria produzioni enogastronomiche di montagna, la giuria è composta da Alberto Lupini, direttore del network Italia a Tavola, Bruno Gambacorta, giornalista Rai e ideatore di Eat Parade, e Filippo Polidori, noto come “food guru”. Inoltre, per tutte le categorie, partecipa Matteo Stoppa, executive manager di Bper Banca.

Partner e sostegno per il futuro della montagna

Quest'anno il concorso può contare su una rete di partner tecnici che ne rafforzano il prestigio e l'impatto. Tra questi, per la categoria attrezzature e abbigliamento da montagna, Assosport - l'associazione nazionale fra i produttori di articoli sportivi che rappresenta, tutela e valorizza le aziende del comparto -, Confindustria Belluno Dolomiti, impegnata nello sviluppo delle realtà produttive locali, e Gis, lo sci club dei giornalisti italiani. Per la categoria servizi digitali e app per il turismo montano, sono partner Anef, unica Associazione degli imprenditori funiviari riconosciuta da Confindustria, Azzurro Digitale, inserita nel 2020 nelle migliori 100 startup italiane, Unimont, polo alpino dell'Università degli Studi di Milano, specializzato nello studio del territorio montano e Trentino School of Management, la scuola di formazione che si occupa di attività di ricerca dedicata alle realtà del territorio del Trentino Alto Adige. Infine, per la categoria produzioni enogastronomiche di montagna, supportano il concorso Coldiretti Veneto, la Federazione regionale di rappresentanza delle imprese agroalimentari, Argav, l'Associazione regionale dei giornalisti agroalimentari e ambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige, Gist, il Gruppo italiano stampa turistica, e la Libera Università di Bolzano, che si distingue per l'internazionalizzazione e il trilinguismo. Media partner di tutto l'evento è Italia a Tavola.

Come partecipare ai Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards

Chiunque desideri partecipare può consultare il regolamento e inviare la propria candidatura entro il 14 febbraio attraverso il sito ufficiale www.lagazuoiwima.org. L'invito è chiaro: cogliere l'opportunità di portare un contributo significativo al futuro della montagna, con soluzioni capaci di ispirare e trasformare. In fondo, la montagna non è solo un luogo, ma una visione che merita di essere continuamente rinnovata.