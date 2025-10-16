Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 16 ottobre 2025

di Redazione Italia a Tavola
 
16 ottobre 2025 | 16:34

Sicurezza in hotel: come i portoni tagliafuoco diventano elemento d'arredo

I portoni scorrevoli tagliafuoco OD Hörmann coniugano sicurezza antincendio e design per hotel, resort e hospitality. Resistenti al fuoco e ai fumi, offrono soluzioni personalizzabili, silenziose e dal grande impatto estetico

di Redazione Italia a Tavola
16 ottobre 2025 | 16:34
 

Ideali per hotel, resort, centri congressi, strutture wellness e anche per ristoranti e locali, i nuovi portoni scorrevoli tagliafuoco OD Hörmann garantiscono un’ottimale tenuta ai fumi freddi o caldi e proteggono dal fuoco persone, spazi e oggetti in caso di incendio.

Sicurezza in hotel: come i portoni tagliafuoco diventano elemento d’arredo

Portoni tagliafuoco OD Hörmann perfettamente integrati negli spazi hospitality di alto livello

Portoni tagliafuoco OD Hörmann: prestazioni e certificazioni

In ogni contesto dedicato all’ospitalità, la sicurezza antincendio rappresenta un valore imprescindibile. I portoni OD proteggono persone, ambienti e arredi, con un’efficace tenuta ai fumi e un design versatile.

Sicurezza in hotel: come i portoni tagliafuoco diventano elemento d’arredo

I portoni OD uniscono sicurezza e design minimal

Disponibili in acciaio o acciaio inox, a uno o due battenti, anche in versione telescopica, sono proposti in versione ignifuga (EI 2 30) o incombustibile (EI 2 60, EI 2 90, EI 2 120). Dispongono di marchio Ce e sono conformi alle normative EN 16034 ed EN 13241. Su richiesta, possono essere configurati in versione tagliafumo (S200) o ermetica (Sa) e con portina pedonale inserita - con o senza soglia - per agevolare il passaggio di persone o attrezzature.

Tecnologia e silenziosità dei portoni OD

Progettati per gli spazi hospitality, i portoni OD uniscono funzionamento silenzioso e tecnologia avanzata.
Il sistema di scorrimento con cuscinetti a sfera, rotella portante cilindrica e canalina brevettata garantisce una movimentazione fluida e priva di vibrazioni.

Sicurezza in hotel: come i portoni tagliafuoco diventano elemento d’arredo

Soluzioni antincendio Hörmann per resort e centri congressi, con design personalizzabile

Le motorizzazioni Hörmann SupraMatic HT e ITO 400 assicurano un azionamento rapido e sicuro, tramite telecomando, pulsantiera o selettore a chiave, con sblocco automatico in caso di incendio.

Design e finiture per l’hospitality di prestigio

Dal punto di vista architettonico, i portoni OD sono un unicum: i meccanismi di scorrimento occultati si integrano in nicchie con portelli a scomparsa, per un risultato scenografico e minimale. Disponibili nelle finiture Pearl Grain, lamiera d’acciaio liscia o in acciaio inox V2 A (1.4301), offrono una palette cromatica dal grigio-bianco RAL 9002 ad altri sette colori standard.

A richiesta, sono realizzabili in tutte le tinte RAL, in cromie metallizzate, nuances NCS ed effetto Corten, valorizzando ogni progetto hospitality con soluzioni personalizzate.

Hörmann Italia Srl
Via Giuseppe di Vittorio, 62 38015 (Tn)
Tel +39 0461 244444
Lunedì-Venerdì: 8:00-12:00, 13:30-17:30

© Riproduzione riservata

 
portoni tagliafuoco sicurezza antincendio portoni scorrevoli Hörmann design hospitality portoni ignifughi portoni tagliafumo motorizzazioni Hörmann portoni acciaio inox normative antincendio EN portoni per hotel
 
