Sicurezza in hotel: come i portoni tagliafuoco diventano elemento d’arredo

Ideali per hotel, resort, centri congressi, strutture wellness e anche per ristoranti e locali, i nuovi portoni scorrevoli tagliafuoco OD Hörmann garantiscono un’ottimale tenuta ai fumi freddi o caldi e proteggono dal fuoco persone, spazi e oggetti in caso di incendio.

Portoni tagliafuoco OD Hörmann perfettamente integrati negli spazi hospitality di alto livello

Portoni tagliafuoco OD Hörmann: prestazioni e certificazioni

In ogni contesto dedicato all’ospitalità, la sicurezza antincendio rappresenta un valore imprescindibile. I portoni OD proteggono persone, ambienti e arredi, con un’efficace tenuta ai fumi e un design versatile.

I portoni OD uniscono sicurezza e design minimal

Disponibili in acciaio o acciaio inox, a uno o due battenti, anche in versione telescopica, sono proposti in versione ignifuga (EI 2 30) o incombustibile (EI 2 60, EI 2 90, EI 2 120). Dispongono di marchio Ce e sono conformi alle normative EN 16034 ed EN 13241. Su richiesta, possono essere configurati in versione tagliafumo (S200) o ermetica (Sa) e con portina pedonale inserita - con o senza soglia - per agevolare il passaggio di persone o attrezzature.

Tecnologia e silenziosità dei portoni OD

Progettati per gli spazi hospitality, i portoni OD uniscono funzionamento silenzioso e tecnologia avanzata.

Il sistema di scorrimento con cuscinetti a sfera, rotella portante cilindrica e canalina brevettata garantisce una movimentazione fluida e priva di vibrazioni.

Soluzioni antincendio Hörmann per resort e centri congressi, con design personalizzabile

Le motorizzazioni Hörmann SupraMatic HT e ITO 400 assicurano un azionamento rapido e sicuro, tramite telecomando, pulsantiera o selettore a chiave, con sblocco automatico in caso di incendio.

Design e finiture per l’hospitality di prestigio

Dal punto di vista architettonico, i portoni OD sono un unicum: i meccanismi di scorrimento occultati si integrano in nicchie con portelli a scomparsa, per un risultato scenografico e minimale. Disponibili nelle finiture Pearl Grain, lamiera d’acciaio liscia o in acciaio inox V2 A (1.4301), offrono una palette cromatica dal grigio-bianco RAL 9002 ad altri sette colori standard.

A richiesta, sono realizzabili in tutte le tinte RAL, in cromie metallizzate, nuances NCS ed effetto Corten, valorizzando ogni progetto hospitality con soluzioni personalizzate.