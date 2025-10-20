Il maestro Luigi Biasetto protagonista di un corso sul panettone d’autore

Nella sede di Molino Grassi a Fraore (Parma), si è svolta una demo esclusiva con il maestro Luigi Biasetto, già campione del mondo di pasticceria, dedicata al panettone, simbolo della pasticceria italiana durante le festività. L’evento ha richiamato professionisti e appassionati, offrendo una panoramica completa del processo di lavorazione, dalla gestione del lievito madre alla cottura finale, condensando in poche ore un processo normalmente esteso su tre giorni.

I partecipanti alla demo svolta da Luigi Biasetto presso Molino Grassi

Preparazione del panettone: fasi e metodologie

Durante la demo, il maestro Biasetto ha illustrato tutte le fasi fondamentali della preparazione, dal rinfresco del lievito madre al primo impasto, fino all’inserimento del secondo impasto e alla cottura. Il percorso ha incluso il panettone classico, ma anche varianti dolci e salate, mostrando come la scelta di ingredienti di qualità e di farine specifiche influenzi equilibrio, struttura e gusto del prodotto finale. «Abbiamo voluto fornire una visione completa di un processo così complesso e affascinante», ha spiegato Biasetto.

Farina Lievitati e linea Pasticceria Molino Grassi

La demo ha valorizzato la linea Pasticceria Molino Grassi, con particolare attenzione alla gamma La Pasticceria Bio e alla farina Lievitati. Questa farina, studiata per le produzioni di lievitati da ricorrenza, garantisce prestazioni ottimali nelle fermentazioni lunghe e conferisce struttura e consistenza al panettone. L’alto contenuto proteico e la qualità biologica rendono la farina ideale per sostenere prodotti da pasticceria artigianale di alto livello, con risultati costanti e professionali.

L‘impasto dei panettoni realizzati durante la demo del maestro Biasetto

Approfondimenti tecnici e degustazione

La giornata ha incluso approfondimenti su gestione del pH, stimolazione degli acidi lattico e acetico e sull’impatto di questi fattori sulla spinta e conservazione dei lievitati. La demo si è conclusa con una degustazione guidata, permettendo ai partecipanti di apprezzare direttamente l’effetto della qualità della farina sul risultato finale e di confrontarsi con il maestro sulle tecniche di lavorazione.

Eccellenza e supporto agli artigiani

Molino Grassi conferma il suo ruolo di partner strategico per i professionisti della pasticceria, offrendo farine di eccellenza capaci di esaltare la qualità e la creatività dei prodotti. «La farina non è solo un ingrediente, ma il punto di partenza per costruire il successo di ogni ricetta» ha commentato il maestro Biasetto. L’evento ha ribadito l’impegno dell’azienda nel mettere al centro l’artigiano e nel fornire strumenti concreti per produzioni di alto livello.

Luigi Biasetto con Massimo Grassi

Soddisfazione anche da parte dello stesso Molino Grassi, che così commenta la demo: «Siamo orgogliosi di aver ospitato un maestro come Luigi Biasetto. La sua competenza e la sua capacità di trasferire conoscenza rappresentano appieno lo spirito dell’azienda. La demo ha espresso al meglio la volontà di unire innovazione e tradizione artigiana, valorizzando la cultura del fare e dando nuova linfa a chi ogni giorno sceglie la qualità come punto di partenza».