Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 20 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:09 | 115155 articoli pubblicati

a Parma

Il maestro Luigi Biasetto protagonista di un corso sul panettone d’autore

La demo di Molino Grassi con il maestro Luigi Biasetto ha mostrato la lavorazione completa del panettone, evidenziando il ruolo fondamentale della farina professionale nella pasticceria artigianale di qualità

di Redazione Italia a Tavola
 
20 ottobre 2025 | 19:09

Nella sede di Molino Grassi a Fraore (Parma), si è svolta una demo esclusiva con il maestro Luigi Biasetto, già campione del mondo di pasticceria, dedicata al panettone, simbolo della pasticceria italiana durante le festività. L’evento ha richiamato professionisti e appassionati, offrendo una panoramica completa del processo di lavorazione, dalla gestione del lievito madre alla cottura finale, condensando in poche ore un processo normalmente esteso su tre giorni.

I partecipanti alla demo svolta da Luigi Biasetto presso Molino Grassi

Preparazione del panettone: fasi e metodologie

Durante la demo, il maestro Biasetto ha illustrato tutte le fasi fondamentali della preparazione, dal rinfresco del lievito madre al primo impasto, fino all’inserimento del secondo impasto e alla cottura. Il percorso ha incluso il panettone classico, ma anche varianti dolci e salate, mostrando come la scelta di ingredienti di qualità e di farine specifiche influenzi equilibrio, struttura e gusto del prodotto finale. «Abbiamo voluto fornire una visione completa di un processo così complesso e affascinante», ha spiegato Biasetto.

Farina Lievitati e linea Pasticceria Molino Grassi

La demo ha valorizzato la linea Pasticceria Molino Grassi, con particolare attenzione alla gamma La Pasticceria Bio e alla farina Lievitati. Questa farina, studiata per le produzioni di lievitati da ricorrenza, garantisce prestazioni ottimali nelle fermentazioni lunghe e conferisce struttura e consistenza al panettone. L’alto contenuto proteico e la qualità biologica rendono la farina ideale per sostenere prodotti da pasticceria artigianale di alto livello, con risultati costanti e professionali.

L‘impasto dei panettoni realizzati durante la demo del maestro Biasetto

Approfondimenti tecnici e degustazione

La giornata ha incluso approfondimenti su gestione del pH, stimolazione degli acidi lattico e acetico e sull’impatto di questi fattori sulla spinta e conservazione dei lievitati. La demo si è conclusa con una degustazione guidata, permettendo ai partecipanti di apprezzare direttamente l’effetto della qualità della farina sul risultato finale e di confrontarsi con il maestro sulle tecniche di lavorazione.

Eccellenza e supporto agli artigiani

Molino Grassi conferma il suo ruolo di partner strategico per i professionisti della pasticceria, offrendo farine di eccellenza capaci di esaltare la qualità e la creatività dei prodotti. «La farina non è solo un ingrediente, ma il punto di partenza per costruire il successo di ogni ricetta» ha commentato il maestro Biasetto. L’evento ha ribadito l’impegno dell’azienda nel mettere al centro l’artigiano e nel fornire strumenti concreti per produzioni di alto livello.

Luigi Biasetto con Massimo Grassi

Soddisfazione anche da parte dello stesso Molino Grassi, che così commenta la demo: «Siamo orgogliosi di aver ospitato un maestro come Luigi Biasetto. La sua competenza e la sua capacità di trasferire conoscenza rappresentano appieno lo spirito dell’azienda. La demo ha espresso al meglio la volontà di unire innovazione e tradizione artigiana, valorizzando la cultura del fare e dando nuova linfa a chi ogni giorno sceglie la qualità come punto di partenza».

Molino Grassi
Via Emilia Ovest 347 43126 Parma (Pr)
Tel +39 0521 662511

© Riproduzione riservata STAMPA

 
