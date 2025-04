Lo chef Mathias Dahlgren ospite a Palazzo Tiglio per due cene esclusive

Boutique hotel e ristorante gourmet ospitato in un palazzo nobiliare del XVII secolo a San Pancrazio, Bucine (Ar), Palazzo Tiglio, di proprietà e gestito da John Werich, ospiterà il 23 e 24 aprile in due cene uniche lo chef Mathias Dahlgren - vincitore del Bocuse d’ Or e massimo esponente della cucina in Svezia.

Chi è Mathias Dahlgren

Profilo noto nella cucina svedese Mathias Dahlgren gestisce oggi due ristoranti al Grand Hôtel di Stoccolma, il pluripremiato Matbaren e Seafood Gastro, quest’ultimo concentrato su piatti ispirati a tutto ciò che vive sull’acqua, accanto o nell’acqua. Mathias Dahlgren ha ricevuto la sua prima stella Michelin nella primavera del 2024, meno di un anno dopo la sua apertura, mentre i precedenti ristoranti dello Chef, Bon Lloc e Matsalen, hanno ricevuto una e due stelle Michelin durante il suo mandato.

Lo chef Mathias Dahlgren

Nel corso degli anni, Mathias Dahlgren ha ricevuto i più alti riconoscimenti sia dall’industria alimentare che dalla stampa internazionale. Ancora oggi è l’unico chef svedese ad essere stato insignito, alla giovane età di 27 anni, del ”Bocuse d’Or”, il concorso gastronomico più prestigioso al mondo. È anche l’unico chef svedese ad essere stato nominato ”Chef degli Chef ” otto volte dai migliori critici gastronomici svedesi.

Mathias Dahlgren a Palazzo Tiglio

Insieme al suo Chef de Cusine, Mathias Dahlgren porterà per due sole sere a Palazzo Tiglio il 23 e 24 aprile 2025 la sua filosofia alimentare basata su quella che lui chiama “la cucina naturale”, in un incontro gourmet tra la cucina nordica e scandinava e quella dello Chef resident Mattia Parlanti di Palazzo Tiglio, in abbinamento agli eccellenti vini del produttore svedese di Chianti Classico Terreno di Greve in Chianti. «Il menu delle due serate è top secret – ha sottolineato John Werich, proprietario di Palazzo Tiglio – i commensali lo scopriranno solamente all’inizio delle rispettive cene».