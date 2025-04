Bar, ristoranti e hotel: ecco tutte le scadenze fiscali del mese di aprile

Dalla comunicazione delle operazioni legate al turismo alla dichiarazione Iva Oss, aprile si preannuncia come un mese particolarmente denso sul fronte fiscale. Chi lavora nella ristorazione e nell'ospitalità (come in bar, ristoranti e hotel) è chiamato a tenere d'occhio diverse scadenze, molte delle quali coinvolgono direttamente chi effettua vendite al pubblico, ha rapporti con clienti esteri o si avvale di collaborazioni e prestazioni occasionali. La parola d'ordine è pianificazione, perché tra il 10 e il 30 aprile gli adempimenti da rispettare sono parecchi.

Aprile 2025: tutte le scadenze fiscali per ristoratori e albergatori

Scadenze fiscali di aprile: le date da segnare in agenda

Giovedì 10 aprile

Si parte giovedì 10 aprile con due obblighi rilevanti. Da un lato, per le Onlus non ancora iscritte nell'elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille Irpef, è il momento di trasmettere la domanda di iscrizione per essere inclusi tra i potenziali destinatari delle scelte espresse nei modelli 730/Redditi 2025. Dall'altro, commercianti al minuto, soggetti assimilati e agenzie di viaggio che effettuano liquidazioni Iva mensili devono inviare la comunicazione 2024 delle “operazioni legate al turismo”, relativa alle vendite effettuate in contanti tra i 5.000 e i 15.000 euro a persone fisiche non residenti in Italia, utilizzando il quadro TU del modello di comunicazione polivalente.

Mercoledì 16 aprile

Il secondo appuntamento da segnare è per mercoledì 16 aprile, data clou per chi gestisce dipendenti o si avvale di collaboratori. Quel giorno vanno infatti versate le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo su redditi di lavoro dipendente, autonomo, dividendi, prestazioni di appalto effettuate da condomini, locazioni brevi e altri rapporti come commissioni o utilizzo di marchi e opere dell'ingegno. Sempre nella stessa giornata scatta anche l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali Inps sia per i lavoratori dipendenti che per chi rientra nella gestione separata, come venditori a domicilio o collaboratori occasionali. È inoltre previsto l'invio del Modello F24/770 con i dati aggiuntivi richiesti per chi ha un massimo di cinque dipendenti.

Martedì 22 aprile

A seguire, martedì 22 aprile, torna l'appuntamento con la comunicazione annuale delle “operazioni legate al turismo”, questa volta per i soggetti con liquidazione Iva trimestrale. Vale la stessa regola: operazioni in contanti sopra i 5mila euro ma sotto i 15mila, verso clienti extra-Ue/Ue/See non residenti.

Mercoledì 30 aprile

Più affollato ancora il 30 aprile, ultima data utile per un lungo elenco di adempimenti che coinvolgono in pieno anche l'Horeca. Oltre alla scadenza per la dichiarazione Iva Oss e Ioss, che riguarda chi effettua vendite a distanza a clienti Ue o importazioni fino a 150 euro, si concentra in questo giorno anche l'invio della dichiarazione Iva annuale, la domanda di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale, la presentazione degli elenchi Intrastat per soggetti mensili e trimestrali e il versamento dell'imposta di bollo per i registri contabili elettronici. In parallelo, scade anche l'invio telematico del modello Uni-Emens Inps per i dipendenti, il modello Dmag per l'agricoltura e il modello Ssp per le strutture sanitarie private.

Da non dimenticare nemmeno il versamento del contributo annuale di 25 euro per i revisori degli enti locali. Sempre il 30 aprile, chi ha presentato la domanda di “rottamazione-quater” entro il 30 giugno 2023 e risulta decaduto per mancato o insufficiente pagamento, può rientrare nel beneficio tramite una nuova richiesta. Infine, scadono anche la seconda rata Cpb 2024-2025 per la sanatoria fiscale 2018-2022 (con interessi al 2%) e l'invio dei dati aggiuntivi del modello 770 relativi a gennaio e febbraio per i sostituti con massimo cinque dipendenti.

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a: