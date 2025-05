Norbert Niederkofler guida il rilancio di Ansitz Heufler in Val Anterselva

Ansitz Heufler, edificio nobiliare risalente al 1580 e situato a Rasun di Sopra (Bz), in Val Anterselva, entra a far parte dei progetti gestiti da Mo-Food, la holding fondata dallo chef Norbert Niederkofler. La dimora è considerata un raro esempio di architettura rinascimentale in Alto Adige e ha recentemente visto l’avvio di un restauro conservativo che ne ha preservato le caratteristiche originarie. Tra gli elementi recuperati figurano le stube in legno intagliato, i soffitti affrescati, le volte a botte e la storica Rauchkuchl, la cucina con focolare aperto, oggi trasformata in lounge bar e spazio conviviale.

Ansitz Heufler è un edificio nobiliare risalente al 1580 (foto Anna Notdurfter)

Un progetto coerente con la visione di Mo-Food

«Ansitz Heufler rappresenta per noi una naturale estensione della filosofia Cook the Mountain - spiega chef Niederkofler -, un luogo dove l’ospitalità diventa veicolo per promuovere cultura, identità e relazioni autentiche con il territorio».

Il progetto punta a coniugare architettura storica e accoglienza contemporanea, offrendo suite di alto profilo, pensate per proporre un’esperienza che integri il comfort con la narrazione dei luoghi. I materiali scelti per l’intervento - pietra, legno e tessuti naturali - richiamano la tradizione alpina, mantenendo un dialogo coerente tra passato e presente.

Turismo consapevole e legame con il territorio

Con questa iniziativa, Mo-Food rafforza il proprio impegno verso modelli di ospitalità responsabile, basati su sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio locale e rispetto per le comunità. Il progetto si inserisce nel percorso già tracciato da Niederkofler per promuovere una nuova idea di turismo, dove natura, cultura e persone sono elementi integrati e non separati.

Il profilo dello chef Norbert Niederkofler

Nato in Alto Adige, Norbert Niederkofler si forma tra Londra, Zurigo, Milano, Monaco e New York, dove affina una cucina fondata sul rispetto per le stagioni e l’uso di materie prime locali. Dopo il ritorno in Italia, ottiene nel 2000 la prima Stella Michelin al ristorante St. Hubertus, a cui seguono la seconda nel 2007 e la terza nel 2017. Nel 2015 fonda Mo-Food, con l’obiettivo di sviluppare progetti imprenditoriali a impatto sociale. Tra questi si segnalano CARE’s - The Ethical Chef Days e il ristorante AlpiNN, a 2.235 metri di altitudine, e Horto, a Milano, premiato con Stella Michelin e Stella Verde.

Lo chef Norbert NIederkofler (foto Alex Moling)

Nel 2023 diventa Chef Patron di Atelier Moessmer a Brunico, primo ristorante al mondo a ottenere tre Stelle Michelin e Stella Verde in meno di un anno dall’apertura. Nel 2024, il locale entra anche nella classifica dei The World’s 50 Best Restaurants al 52° posto.