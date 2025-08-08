Il gusto va in buca: tappa da ricordare per Ristogolf al Golf Club Varese

ll Circuito Ristogolf 2025 by Allianz ha vissuto una delle sue tappe più suggestive nella splendida cornice del Golf Club Varese, regalando agli appassionati una giornata dove lo sport si è intrecciato con il gusto e la convivialità. Immerso in uno scenario straordinario, tra il lago Maggiore, il Monte Rosa e i laghi di Varese e Monate, il circolo è noto anche per la sua storica Club House ricavata da un antico convento del XII secolo, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più esclusiva.

Ristogolf ha fatto tappa a Varese

Una partenza gourmet tra dolcezza e materie prime di qualità

La giornata è iniziata con una colazione gourmet firmata Da Vittorio F.lli Cerea, che ha accolto i partecipanti con brioches, biscotti, pancake espressi con confetture Agrimontana, frutta fresca selezionata da Ginesi, latticini Carioni dal 1920, e un coffee corner d'eccellenza, il tutto accompagnato dall'acqua Valverde. Un'accoglienza all'insegna della qualità, per partire nel migliore dei modi verso un'esperienza multisensoriale.

Durante la gara, ogni buca è diventata un'occasione per scoprire sapori unici grazie a un'offerta gastronomica pensata per stupire. Tra le proposte più apprezzate, la tartare di manzo con spuma di kefir e caviale di aringa abbinata a un vino maremmano di Tenuta Le Mortelle - Antinori; un piatto vegetale realizzato dallo chef Giulio Gerevini per MartinoRossi, servito con Parmigiano Reggiano e Calafuria Rosato IGT; e ancora la creazione di pesce “Il mare nel piatto” dello chef Alessandro Trovato, esaltata dalle bollicine dealcolate Franc Lizêr.

La pizza gourmet dei maestri Walter Zanoni e Alessandro Loda

Il percorso è proseguito con il gelato artigianale della gelateria Il Dolce Sogno, realizzato con materie prime Agrimontana e Agricacao, servito con le bibite Tassoni e il cocktail Bitter Tass. Non sono mancati piatti ispirati alla cucina contemporanea come il Fish&Chips 2.0 dello chef Fabio Mecchina, servito con i vini Villa Antinori, e una proposta dal gusto siciliano dello chef Cristian Benvenuto, a base di manzo, scampi e melone di Paceco, accompagnata dal vino Bramìto della Sala. La pizza gourmet dei maestri Zanoni e Loda, farcita con gorgonzola Palzola e abbinata alle bollicine Ferrari Maximum, ha rappresentato un momento particolarmente atteso e apprezzato.

Showcooking, wine tasting al buio e mixology experience

A fine gara, il pubblico ha potuto partecipare a un coinvolgente wine tasting al buio guidato da Orazio Vagnozzi, dedicato alle referenze Franc Lizêr, mentre il bartender Flavio Allaria ha presentato cocktail creativi firmati Bulk Mixology Food Bar Milano. Gli showcooking con gli chef Alessandro Trovato e Giuliana D'Ambrosio hanno animato il pomeriggio, portando in scena la tecnica e l'eleganza dell'alta cucina in formato live.

Preparazioni gourmet lungo le buche del percorso

Le premiazioni sono state presentate da Dario Colloi e dal presidente del circolo, Umberto Gandini, con un focus particolare sul progetto solidale “Borse Blu” della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, a cui è stata destinata parte del ricavato. Tra i premi speciali, anche l'accesso alla “Serata Straordinaria alla Scala” e una cena firmata dallo chef Daniel Canzian.

Premiazioni, ospiti speciali e solidarietà

La giornata si è chiusa con un gourmet party ideato dal team Da Vittorio, preceduto da una degustazione di olio extravergine firmato De'Coppini. In tavola è stata servita una calamarata La Molisana con fricassea di vitello, accompagnata da vini Ferrari Trento e Villa Antinori, grappe Segnana, cocktail firmati Bulk, sigari MastroTornabuoni e dolci Agrimontana.

Il prossimo appuntamento con il Circuito Ristogolf 2025 è previsto per il 17 settembre ancora in Lombardia, a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (Co), per un'altra giornata all'insegna del golf, della cucina d'autore e della solidarietà, in un format ormai riconosciuto per la sua capacità di unire sport, gusto ed emozione.