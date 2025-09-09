Pane Nostrum 2025: Senigallia capitale dell’arte bianca con maestri da tutta Italia

Simbolo di una cultura antica, bene primario legato alla terra, il pane in tutte le sue declinazioni sarà celebrato a Senigallia dal 26 al 28 settembre nella sua 22ª edizione a "Pane Nostrum - Salone Nazionale dei Lievitati".

L'evento, organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, riunità per tre giorni, negli spazi del Foro Annonario, panificatori, pizzaioli, pasticceri, ristoratori e operatori horeca che potranno incontrarsi, confrontarsi e approfondire tutte le novità del settore. Numerosi i workshop, gli incontri a tema e i laboratori didattici con i maestri panificatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un momento della presentazione dell'evento tenutasi a Roma

Un evento di rilievo nazionale per il settore dell’arte bianca

L'appuntamento, cresciuto negli anni come punto di riferimento nazionale del comparto, è stato presentato a Roma nella sede Fipe Confcommercio dai suoi organizzatori alla presenza del direttore generale Roberto Calugi.

Sono intervenuti Antonio De Poli, Questore del Senato della Repubblica, Gianluca Caramanna, Consigliere Ministero del Turismo, Renato Mattioni, Vice Segretario Vicario Confcommercio Imprese per l'Italia, Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche, Gino Sabatini e Massimiliano Polacco, rispettivamente Presidente e Direttore Generale Confcommercio Unica delle Marche, Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, Loredana Campitelli, Direttrice CIA Agricoltori Italiani di Ancona, Marco Sestilli, Presidente Panificatori Confcommercio Marche.

Laura Fagioli, dirigente scolastico I.I.S. Panzini di Senigallia, ha sottolineato come l'evento abbia creato anche una sinergia tra i giovani delle scuole e il territorio.

Obiettivi e valori: dal pane simbolo di condivisione alla formazione dei giovani

Obiettivo di Pane Nostrum, che lo scorso anno ha registrato oltre 50 mila presenze di cui 6 mila operatori, è fare cultura sul pane e sulle farine, sulle nuove tecnologie e sulle imprese che lavorano per garantire al consumatore i migliori prodotti.

A Pane Nostrum l'obiettivo è fare cultura su pane e farine

Si parte dal pane, elemento simbolico di condivisione, ma vengono coinvolti tutti i settori economici della città marchigiana. L'appuntamento, cresciuto ogni anno di contenuti, è divenuto mezzo di scambio, di studio e di confronto tra realtà differenti in cui il panificatore, pur restando artigiano, si associa sempre più alla figura di imprenditore. Resta legato ai valori della tradizione territoriale ma si evolve e guarda al futuro, ai giovani e alla loro formazione.

Senigallia capitale dell’arte bianca e del turismo enogastronomico

Forte il rilievo dato alla città di Senigallia. «Accoglieremo tanti professionisti - ha detto il sindaco - ma sarà anche un allargamento della finestra turistica». Per Gianluca Caramanna le Marche sono attrattive per i visitatori stranieri e Pane Nostrum è un buon esempio di destagionalizzazione del turismo e un valore aggiunto per tutta la regione.

Il panificatore, pur essendo un artigiano, sta sempre più diventando imprenditore

Aree tematiche tra B2b, B2c e Temporary Bakery

Il Foro Annonario e tutto il centro storico ospiterà l'evento. L'organizzazione sarà per aree tematiche, accessibili a tutti i partecipanti. Oltre 50 espositori provenienti da tutte le regioni italiane animeranno l'area B2C, permettendo ai visitatori di conoscere e acquistare prodotti realizzati anche con ingredienti alternativi come farine senza glutine e lieviti naturali secondo l'evoluzione dei consumi e delle esigenze salutistiche.

L'area B2B dedicherà ampio spazio ad aziende e professionisti che presenteranno macchinari, forni, arredamento, packaging e materie prime di ultima generazione mentre all'esterno si svolgeranno masterclass, corsi e laboratori aperti a tutti su prenotazione.

Le personalità presenti alla conferenza stampa di presentazione di Pane Nostrum 2025

La Temporary Bakery sarà palcoscenco di show cooking dei maestri dei maestri dell'arte bianca, mentre l'ex pescheria del Foro Annonario ospiterà il format "Un caffè con i Maestri", dove si terranno dibattiti, convegni, storytelling e momenti di confronto mirati all'esplorazione dell'intera filiera, dal campo di grano alla tavola. Tra i relatori non mancherà Moreno Cedroni, chef e patron del ristorante stellato Madonnina del Pescatore e tra i tanti ospiti ci sarà Ezio Marinato, uno dei massimi esperti di panificazione in Italia, Campione d'Europa nel 2002 e Maestro d'Arte e Mestieri nel 2016. Il format "Lievitati in Città" offrirà invece l'opportunità di degustare specialità tipiche della località balneare della riviera adriatica, creando connessioni tra tutti i partecipanti e le attività commerciali locali. Previsti anche momenti di incontro saranno dedicati ai fornitori delle materie prime.

«Anche l'arte bianca è diventato un settore innovativo e intersettoriale - ha detto Renato Mattioni - con 33.000 imprese e 139.000 occupati e la qualità e la sostenibilità è l'unica via che un'impresa per essere competitiva». Roberto Calugi ha sottolineato come il valore del pane sia cambiato negli ultimi decenni: da alimento centrale del secondo dopoguerra agli anni del boom economico fino ad elemento distintivo, di grande qualità, nella ristorazione. «Anche noi avremo una preziosa occasione di confronto - ha detto Marco Sestili, presidente del Consiglio dei Panificatori Marche - perché siamo sempre isolati nei nostri laboratori».

Pane come alimento distintivo, anche nella grande ristorazione

Conclusione dell'incontro con Giacomo Bramucci, presidente Confcommercio Marche. «Guardiamo con orgoglio a quanto abbiamo fatto negli anni partendo da un'idea base - ha detto - quella di pane come identità, convivialità e cultura per dare vita ad un percorso innovativo, una sfida di cui Pane Nostrum è l'emblema. Continueremo a dare sempre maggiore qualità a questa iniziativa realizzando momenti culturali e di crescita professionale per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e di confrontarsi con un piano sinergico importante e coinvolgente che possa contribuire al benessere di tutti. La filiera è importante ed ha grandi potenzialità».