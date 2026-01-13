Formazione e competizioni: Cast di nuovo protagonista a Sigep World

Cast, Italian Institute of Culinary Arts & Hospitality, sarà ancora tra i protagonisti di Sigep World 2026, l’evento internazionale di riferimento per i settori gelateria, pasticceria e panificazione artigianale, in programma dal 16 al 20 gennaio alla fiera di Rimini, confermandosi punto di riferimento per professionisti, studenti e operatori del settore.

I ragazzi di Cast protagonisti anche al prossimo Sigep

Lo stand di Cast (Hall SUD/040) fungerà da hub di approfondimento sui percorsi formativi dell’istituto, ospitando studenti, docenti ed ex alunni. Uno spazio interattivo con photobot permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza personalizzata e conservare un ricordo unico della partecipazione all’evento.

Coinvolgimento nelle competizioni e nel Campionato Italiano

Durante Sigep 2026, Cast, parte del gruppo Plena Education, con oltre 4.000 studenti in diverse scuole e controllato dal fondo Kyip Capital, parteciperà attivamente alle iniziative competitive. Gli studenti forniranno supporto logistico al Campionato Juniores (18-20 gennaio), mentre un ex alunno rappresenterà l’istituto al Campionato Italiano di Pasticceria Conpait, evidenziando la solidità del percorso formativo e la preparazione dei professionisti in contesti altamente competitivi.

Questa presenza dimostra la capacità di Cast di coniugare formazione teorica e pratica, offrendo agli studenti strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro con competenze spendibili nel mercato nazionale e internazionale.

Presentazione del Bachelor in Culinary Arts & Hospitality

Elemento centrale della partecipazione di Cast a Sigep sarà la presentazione del Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management, corso triennale di punta attivo dal corrente anno accademico con una prima classe. Il percorso, unico in Italia e all’estero, è erogato interamente in lingua inglese e rilascia crediti riconosciuti a livello internazionale.

A Sigep 2026, Cast presenterà il proprio Bachelor in Culinary Arts & Hospitality Management

Il Bachelor integra tutti i principali ambiti della ristorazione e dell’ospitalità: cucina, pasticceria, sala, bar e management. «Il settore food & hospitality riveste un ruolo centrale nella cultura e nell’economia del Paese, ma fino a oggi mancava in Italia un percorso triennale strutturato capace di integrare in modo sistematico pratica e teoria», dichiara Cristian Cantaluppi, CEO di Cast. «Il Bachelor nasce per rispondere a questa esigenza, offrendo agli studenti il tempo e gli strumenti necessari per comprendere in profondità i diversi ruoli della ristorazione, dalla produzione alla gestione, e per entrare nel mondo del lavoro con competenze solide e spendibili».

Heritage formativo e approccio integrato

Fondata nel 1997, Cast vanta un heritage formativo consolidato, basato su rigore metodologico, conoscenza tecnica e stretta connessione con il mondo professionale. Il Bachelor rappresenta la sintesi evolutiva di decenni di esperienza didattica maturata attraverso corsi specialistici professionali.

«Nei sistemi formativi più maturi, come quello francese, esistono percorsi strutturati ma spesso separati per cucina, pasticceria e ospitalità», aggiunge Cantaluppi. «Il nostro Bachelor adotta invece un approccio integrato, consentendo agli studenti di sviluppare una visione completa del settore e di orientarsi consapevolmente all’interno dei diversi ambiti professionali fin da subito».