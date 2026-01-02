Il saluto dei buongustai a Sergio Lorenzi, lo chef che ha inventato la "tagliata"

La tagliata di manzo, o semplicemente tagliata, e tutti i suoi estimatori (e sono tanti nel mondo), piangono la scomparsa del suo papà. Lo chef Sergio Lorenzi che nel 1973 inventò questo piatto rendendo più “semplice” e accostabile la bistecca alla fiorentina, di cui oggi si sono svolti i funerali. La gastronomia italiana ha perso o dei suoi protagonisti più autorevoli e visionari. Chef stellato, ristoratore e instancabile promotore della cucina italiana nel mondo. Nato a Camaiore, in Vesilia, una famiglia molto povera, ma pisano d’adozione, Lorenzi è stato una figura chiave nell’evoluzione della ristorazione italiana dal secondo dopoguerra fino al pieno riconoscimento internazionale.

Sergio Lorenzi

Prima che i cuochi diventassero starchef, ristorava i grandi personaggi. Nelle sue sale pisane hanno mangiato presidenti della Repubblica come Giovanni Gronchi e Giorgio Napolitano, scienziati di fama mondiale, politici, artisti e star internazionali come Frank Sinatra. Ma dietro il successo e i riconoscimenti c’è una storia personale segnata da sacrifici, talento precoce e una passione incrollabile per la cucina.

Lorenzi dopo la grande esperienza maturata nei migliori ristoranti milanesi trovò un posto a Pisa come chef di cucina in ristorante dietro piazza dei Miracoli specializzato in cucina toscana, rilanciandolo e facendolo diventare uno dei locali più noti d'Italia. Quindi nel 1970 aprì il suo primo ristorante Sergio, dove nel 1973 servì per la prima volta questo piatto, denominandolo la "tagliata di manzo", diventato sempre più nel tempo uno dei più conosciuti della cucina toscana nel mondo. È un secondo piatto a base di carne di manzo che deve il suo nome al fatto che il pezzo di carne viene prima cotto e poi servito tagliato a listarelle.

Oggigiorno la tagliata viene servita in quasi tutti i ristoranti italiani e non solo.

Nel 1978 a Lorenzi la stella Michelin

Cinque anni dopo, ottenne la stella Michelin (quando era una guida seria) dando ancora più notorietà alla sua attività. Già all'inizio degli anni Ottanta la ricetta si era diffusa e quasi tutti i ristoratori della zona servivano la tagliata anche se con molte variazioni, sia nel tipo di taglio (non più solo controfiletto) sia nel tipo di condimento.

Convinto che la cucina italiana dovesse conquistare il ruolo che meritava sulla scena globale, Lorenzi nel 1984 fu tra i fondatori dell'Ordine dei Ristoratori Professionisti Italiani. L'associazione riunì il meglio della ristorazione italiana all'estero: da Tony May a Lydia Bastianich, fino a Massimo Ferrari, storico ambasciatore della cucina italiana in Brasile. Lorenzi ne fu prima segretario generale e poi presidente, contribuendo per oltre trent'anni a diffondere i prodotti e la cultura gastronomica italiana nei cinque continenti.

Una tagliata, oggi per lo più servita con le patate invece che con gli originali fagioli

Le leggende sul'origine della tagliata

Esistono racconti alternativi dove si ricerca l'origine di questo piatto in tempi più antichi in luoghi differenti sempre in Toscana, pur non avendo una documentazione ufficiale. C'è la versione secondo cui una nobildonna di Arezzo, ghiotta di carne, l’avrebbe chiesta per la prima volta pre-tagliata a causa di una lussazione al polso per una caduta da cavallo. Un'altra dice che in Maremma fosse abitudine dei butteri cuocere grossi pezzi di carne per poi tagliarne dal pezzo centrale singole strisce.

Preparazione della tagliata

Lo stesso Lorenzi descriveva così i punti fondamentali per la preparazione della tagliata: «Per una corretta esecuzione si usa il controfiletto di vitellone chianino. La carne deve essere un pezzo grande: va cotta al sangue sulla griglia. Il taglio a fette deve essere trasversale come si usa per affettare un salmone e deve essere servita su un vassoio caldo, guarnito con piattelle (una cultivar pisana di fagioli) all’olio e pepe. Sopra la carne viene versata un’emulsione di olio extravergine di oliva, limone sale e qualche goccia di Worcestershire sauce.»