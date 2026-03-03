Vegâteau: aperte le iscrizioni al concorso nazionale di pasticceria vegetale

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla IV edizione di Vegâteau 2026, il contest nazionale di pasticceria plant-based prodotto da LAV Onlus con il supporto di Funny Veg, di cui Italia a Tavola è media partner. La competizione si rivolge ai pasticceri professionisti attivi in Italia e punta a individuare il miglior dolce 100% vegetale dell’anno. In un mercato in cui le proposte plant-based registrano una crescita costante, Vegâteau rappresenta una leva strategica per ampliare l’offerta e intercettare nuovi segmenti di pubblico.

Vegâteau valorizza la ricerca professionale nel mondo della pasticceria plant-based

Contest nazionale di pasticceria plant-based: obiettivi e posizionamento

Vegâteau non è solo una gara tecnica, ma un progetto che valorizza la pasticceria contemporanea attraverso l’uso esclusivo di ingredienti di origine vegetale. I dolci in concorso devono essere totalmente privi di derivati animali, mettendo alla prova competenze, ricerca e capacità formulativa dei candidati. L’iniziativa è prodotta da LAV Onlus con il supporto di Funny Veg, realtà attiva nella formazione professionale dedicata alla cucina e pasticceria vegetale.

Perché partecipare a Vegâteau 2026

Prendere parte a Vegâteau 2026 significa:

Intercettare nuovi target : rispondere con creatività a intolleranze alimentari e nuove abitudini di consumo.

: rispondere con creatività a intolleranze alimentari e nuove abitudini di consumo. Diversificare l’offerta in laboratorio : arricchire la vetrina con proposte etiche e ad alto valore tecnico.

: arricchire la vetrina con proposte etiche e ad alto valore tecnico. Accedere a networking qualificato : confrontarsi con professionisti e realtà di riferimento del settore.

: confrontarsi con professionisti e realtà di riferimento del settore. Aumentare la visibilità professionale: farsi conoscere da operatori e consumatori attenti alla pasticceria vegetale.

Le iscrizioni sono gratuite e il bando resta aperto fino al 31 agosto.

Formazione e webinar dedicato alla pasticceria 100% vegetale

A tutti gli iscritti è riservato un webinar gratuito a cura di FunnyVeg Academy dedicato all'innovazione 100% vegetale in laboratorio, con spunti tecnici e creativi per elevare la proposta professionale.

Finale a Bergamo: degustazione pubblica e premiazione

I 10 selezionati da giurati specializzati saranno premiati il 18 ottobre nella cornice del Daste di Bergamo. L’evento sarà aperto al pubblico, che avrà l’opportunità esclusiva di degustare le creazioni in concorso.

Il concorso è un’opportunità per i pasticceri italiani di ampliare la propria proposta in laboratorio

Premi e sponsor di Vegâteau 2026

Grazie al sostegno dei main sponsor The Bridge Bio e Hoplà Professional, il podio offre strumenti concreti per lo sviluppo professionale:

1° Classificato : fornitura completa di bevande vegetali e alternative all’uovo firmata The Bridge Bio.

: fornitura completa di bevande vegetali e alternative all’uovo firmata The Bridge Bio. 2° Classificato : due giornate di Master intensivo in pasticceria vegetale presso la FunnyVeg Academy.

: due giornate di Master intensivo in pasticceria vegetale presso la FunnyVeg Academy. 3° Classificato: fornitura di alternative vegetali alla panna da montare Hoplà Professional.

Premi e forniture sono previsti per tutti e dieci i selezionati.

Il supporto delle associazioni di settore

Il valore tecnico del contest è garantito dal coinvolgimento di importanti realtà associative: Apei, Conpait, Fipgc, Capab e Cpa. Il contest è stato presentato in anteprima al Sigep durante la demo del Maestro Apei Marco Pedron. Oltre Italia a Tavola, i media partner dell’iniziativa sono Dolcesalato, Pasticceria Internazionale e Alimenti Funzionali.