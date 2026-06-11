Dalle città d’arte ai borghi: l’Italia si prepara a una stagione da record

L’Italia si prepara a una stagione turistica molto positiva. Secondo Demoskopika, nel 2026 si prevedono 141,2 milioni di arrivi e 478,6 milioni di presenze, in crescita rispetto al 2025, trainate soprattutto dai visitatori stranieri (siamo considerati un paese sicuro). I dati del primo trimestre mostrano già una crescita di arrivi e presenze, confermata anche dall’Istat. Le prenotazioni per giugno e luglio sono particolarmente forti nelle città d’arte e nelle località balneari, con Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Francia tra i principali mercati.

Estate 2026: più presenze straniere tra città d’arte, mare e borghi

Agosto resta il mese principale, ma cresce il turismo nei mesi di giugno, settembre e ottobre. Per luglio e agosto sono attese circa 171,8 milioni di presenze, oltre la metà generate da turisti stranieri. Tra le destinazioni favorite figurano città d’arte, laghi, borghi, località enogastronomiche e aree naturalistiche. Gli operatori segnalano anche più prenotazioni anticipate e soggiorni più lunghi.

Ci sono anche i piccoli borghi tra le mete preferite dei turisti, soprattutto esteri

Ci sono anche i piccoli borghi tra le mete preferite dei turisti, soprattutto esteri

La spesa turistica potrebbe raggiungere 132,7 miliardi di euro nel 2026 (+4%), confermando il peso del settore sull’economia italiana. Restano però alcune criticità, tra cui costi energetici, gestione dei flussi turistici e concorrenza di destinazioni come Albania, Grecia e Croazia.

Le previsioni indicano una crescita sostenuta grazie alla domanda internazionale e all’allungamento della stagione. Se il trend sarà confermato, il turismo continuerà a essere uno dei principali motori di sviluppo del Paese (sempre che Trump non ci sorprenda con qualche altra guerra!). Buona estate a tutti gli addetti del settore.