Listeria e alimenti pronti, da luglio cambia il regolamento Ue: ecco cosa sapere

Il Regolamento Ue 2024/2895 - si applica a decorrere dal 1° luglio 2026 - rivoluziona la gestione della sicurezza sugli alimenti pronti al consumo. Non è più solo una questione di conformità al momento del rilascio: oggi la prova scientifica della shelf-life è l’unica linea che separa il prodotto dal ritiro dal mercato, con criteri rigorosi che seguono l’alimento dalla produzione fino al banco vendita e alla somministrazione. La listeriosi rimane la più letale tra le zoonosi alimentari europee, e i numeri non accennano a scendere. Il rapporto "Eu One Health 2024" di Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) ha registrato oltre 3mila casi confermati nell’Unione - il dato più alto da quando esiste la sorveglianza europea - con 301 decessi, una letalità intorno al 16% e una percentuale di ricovero che sfiora il 97%. Otto morti su dieci riguardano persone sopra i 65 anni.

Dietro queste cifre c’è una combinazione precisa: una popolazione che invecchia, consumi crescenti di alimenti pronti e un batterio che cresce dove altri si fermano. È proprio questo l’elemento che rende i prodotti Ready-to-eat (Rte) il fronte più delicato, in quanto vengono consumati tal quali senza un’ulteriore cottura capace di abbattere il patogeno. La Listeria monocytogenes, infatti, non si limita a sopravvivere alle temperature di refrigerazione, ma si moltiplica. Il freddo, che per molti microrganismi rappresenta una barriera, per la Listeria è semplicemente un habitat più lento.

Identikit della Listeria monocytogenes

Tipo di agente : batterio patogeno gram-positivo, anaerobio facoltativo (vive benissimo sia con sia senza ossigeno), asporigeno e fortemente ubiquitario.

: batterio patogeno gram-positivo, anaerobio facoltativo (vive benissimo sia con sia senza ossigeno), asporigeno e fortemente ubiquitario. Pericolosità : alta. Causa la listeriosi, un’infezione con bassi tassi di incidenza ma con un’elevata mortalità e ospedalizzazione nei soggetti fragili (anziani, immunocompromessi) e nelle donne in gravidanza.

: alta. Causa la listeriosi, un’infezione con bassi tassi di incidenza ma con un’elevata mortalità e ospedalizzazione nei soggetti fragili (anziani, immunocompromessi) e nelle donne in gravidanza. Contagio e infezione: avviene attraverso l’ingestione di cibo contaminato. Il batterio supera la barriera gastrica, arriva all’intestino e da lì può invadere il flusso sanguigno, diffondendosi nel resto del corpo (forma invasiva).

Habitat e diffusione

A livello ambientale : suolo, acqua, vegetazione in decomposizione e intestino di molti animali, mammiferi e uccelli.

: suolo, acqua, vegetazione in decomposizione e intestino di molti animali, mammiferi e uccelli. A livello strutturale : attrezzature (es. affettatrici, impastatrici, cutter, confezionatrici, nastri trasportatori), guarnizioni dei frigoriferi, lavelli, griglie di scarico, tombini e bidoni dei rifiuti.

: attrezzature (es. affettatrici, impastatrici, cutter, confezionatrici, nastri trasportatori), guarnizioni dei frigoriferi, lavelli, griglie di scarico, tombini e bidoni dei rifiuti. A livello alimentare: alimenti e preparazioni gastronomiche pronti al consumo (ready-to-eat), formaggi a pasta molle o da latte crudo, salumi e insaccati (es. prosciutto cotto, mortadella, affettati al banco o confezionati in vaschetta), pesce affumicato (es. salmone) e verdure crude non lavate.

La Listeria monocytogenes è un batterio insidioso perché si moltiplica anche a basse temperature

La Listeria monocytogenes è un batterio insidioso perché si moltiplica anche a basse temperature

Superpoteri e fattori di rischio

Psicrotrofia : ha la rara e pericolosa capacità di sopravvivere e moltiplicarsi anche alle basse temperature (2 °C - 4 °C, e cresce lentamente fino a -1,5 °C), oltre a tollerare ambienti piuttosto salati e acidi.

: ha la rara e pericolosa capacità di sopravvivere e moltiplicarsi anche alle basse temperature (2 °C - 4 °C, e cresce lentamente fino a -1,5 °C), oltre a tollerare ambienti piuttosto salati e acidi. Fortezza biologica : il biofilm che si forma nelle zone umide permette alla Listeria di attivare le sue difese letali (adesione a qualsiasi superficie grazie a una sostanza zuccherina e appiccicosa autoprodotta, elevata resistenza ai disinfettanti e contaminazione continua degli ambienti).

: il biofilm che si forma nelle zone umide permette alla Listeria di attivare le sue difese letali (adesione a qualsiasi superficie grazie a una sostanza zuccherina e appiccicosa autoprodotta, elevata resistenza ai disinfettanti e contaminazione continua degli ambienti). Il paradosso del "troppo pulito" (l’assenza di competitori) : la Listeria è biologicamente un "buon competitore ma un pessimo lottatore", il che genera un comportamento opposto a seconda del livello di igiene:

: la Listeria è biologicamente un "buon competitore ma un pessimo lottatore", il che genera un comportamento opposto a seconda del livello di igiene: In ambiente sporco (natura) : la normale flora batterica ambientale sovrasta la Listeria numericamente, consumando i nutrienti e alterando il pH. Gli antagonisti naturali la mantengono innocua e confinata.

: la normale flora batterica ambientale sovrasta la Listeria numericamente, consumando i nutrienti e alterando il pH. Gli antagonisti naturali la mantengono innocua e confinata. In ambiente confinato igienico (industria controllata): l’applicazione del Piano Haccp e le sanificazioni eseguite con metodologia controllata eliminano il 99,9% dei batteri innocui. Se alcune cellule di Listeria sopravvivono, si ritrovano in un ambiente privo di rivali, con spazio e nutrimento illimitati. Sfruttando questo vuoto biologico, il batterio si moltiplica a velocità esponenziale, colonizzando l’intero impianto in modo indisturbato.

Misure di prevenzione e strategie di combattimento

In ambito industriale : rigida applicazione del sistema Haccp, campionamenti ambientali continui e rispetto dei severi limiti microbiologici imposti dai regolamenti UE.

: rigida applicazione del sistema Haccp, campionamenti ambientali continui e rispetto dei severi limiti microbiologici imposti dai regolamenti UE. In ambito domestico : mantenere il frigo sotto i 4 °C-5 °C, pulirlo frequentemente, consumare i cibi pronti subito dopo l’apertura, lavare accuratamente le verdure ed evitare la contaminazione incrociata tra cibi crudi e cotti.

: mantenere il frigo sotto i 4 °C-5 °C, pulirlo frequentemente, consumare i cibi pronti subito dopo l’apertura, lavare accuratamente le verdure ed evitare la contaminazione incrociata tra cibi crudi e cotti. Punto debole (calore) : il batterio è sensibile alle alte temperature. La cottura completa degli alimenti (almeno 70 °C al cuore del prodotto) lo distrugge efficacemente.

: il batterio è sensibile alle alte temperature. La cottura completa degli alimenti (almeno 70 °C al cuore del prodotto) lo distrugge efficacemente. Trattamento medico: in caso di infezione nell’uomo, si combatte tempestivamente attraverso una terapia mirata di antibiotici (generalmente ampicillina, spesso combinata con gentamicina).

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

Il Regolamento Ue 2024/2895, che modifica lo storico Regolamento Ce 2073/2005 sui criteri microbiologici, riscrive la voce dedicata agli Rte che favoriscono la crescita della Listeria. Al posto di un unico criterio, ne introduce due, alternativi. Il primo ammette il limite di 100 ufc/g per tutta la durata commerciale, ma a una sola condizione: che il produttore abbia dimostrato, in modo documentato e accettato dall’Autorità Competente, che quel limite non verrà superato lungo l’intera shelf-life. Il secondo, che scatta in assenza di questa dimostrazione, è il criterio più rigoroso: "assenza in 25 grammi", dettaglio cruciale che molti operatori alimentari stanno sottovalutando.

Le nuove regole Ue impongono prove scientifiche sulla shelf-life

Le nuove regole Ue impongono prove scientifiche sulla shelf-life

In passato, il criterio restrittivo si applicava quasi esclusivamente all’interno dello stabilimento di produzione. Fuori da quelle mura - nella logistica, a scaffale o nel punto vendita - la mancanza di prove sul limite dei 100 ufc/g si muoveva in un’area grigia. Oggi quel vuoto è azzerato: il requisito dell’assenza in 25 grammi segue il prodotto lungo tutta la filiera. Significa che una non conformità da Listeria può essere contestata in qualsiasi momento, fino all’anello finale della catena. Non è più un problema confinato alla produzione: distributori, banchi taglio, ma anche hotel, ristoranti e mense sono ora esposti in prima linea.

La prova non si improvvisa

La parola chiave del nuovo regime è "dimostrare". Non basta un’analisi al tempo zero, né una dichiarazione di buona volontà: serve un fascicolo tecnico che l’autorità possa verificare. Lo strumento principale è il challenge test condotto secondo la norma En Iso 20976-1, affiancato dalla microbiologia predittiva e, dove necessario, dagli studi di durabilità. La revisione delle linee guida europee Sanco/11510/2013, aggiornata a dicembre 2025, ne definisce nel dettaglio l’impianto: selezione del lotto peggiore, prove su più batch e, soprattutto, la simulazione della catena del freddo reale. È un punto che fa la differenza. Testare un prodotto solo a +4 °C, in condizioni ideali, significa ignorare ciò che accade davvero lungo la filiera: il trasporto, il banco e infine il frigorifero domestico, che molto spesso lavora vicino agli 8 °C. La shelf-life va validata nelle condizioni in cui il prodotto vivrà, non in quelle in cui vorremmo che vivesse.

Il problema quasi mai è la materia prima

C’è un equivoco diffuso: si cerca la Listeria nell’ingrediente in ingresso. Ma le evidenze - confermate anche dall’analisi Efsa sulla persistenza dei pericoli negli ambienti di lavorazione - indicano con chiarezza che il serbatoio principale è l’ambiente di produzione, non la materia prima. La contaminazione degli Rte avviene tipicamente dopo il trattamento, nelle fasi di affettatura e confezionamento, a partire da nicchie ambientali. Sono i punti ciechi dell’impianto: uno scarico mal progettato, una guarnizione usurata, il giunto di un pavimento, lo spigolo di un nastro trasportatore. Lì la Listeria forma biofilm che resistono alla sanificazione di routine e trasformano il sito in un serbatoio cronico.

La contaminazione nasce spesso negli ambienti di produzione e confezionamento

La contaminazione nasce spesso negli ambienti di produzione e confezionamento

Per questo la difesa non passa dal solo controllo del prodotto finito, ma da un programma di monitoraggio ambientale strutturato a zone - dalle superfici a contatto fino alle aree periferiche - e da un approccio "seek-and-destroy": quando un tampone risulta positivo, si mappa l’estensione della contaminazione, si interviene sulla struttura e si validano le azioni correttive. Non ci si ferma al primo controllo negativo successivo.

Nascondersi diventa più difficile

A rafforzare il quadro arriva un secondo tassello. Il Regolamento Ue 2025/179 rende obbligatorio il sequenziamento dell’intero genoma (Wgs) sugli isolati raccolti dalle autorità nei controlli legati a sospetti focolai, con i dati condivisi su una piattaforma comune Efsa-Ecdc. In pratica, un ceppo isolato in uno stabilimento può essere collegato geneticamente a un caso clinico dall’altro capo d’Europa nel giro di poche settimane. Non è teoria: i recenti cluster che hanno coinvolto l’Italia - dai wurstel e dalle olive da tavola legati al ceppo ST155, fino al salmone affumicato del cluster ST1607 - sono stati ricostruiti proprio grazie a questa tecnologia.

Doppio standard per chi esporta

Per le imprese che guardano agli Stati Uniti, il tema è ancora più netto. Fda e Usda applicano agli Rte una "tolleranza zero": un lotto perfettamente conforme al limite europeo di 100 ufc/g può essere respinto o richiamato oltreoceano alla minima rilevazione del patogeno. I grandi richiami statunitensi registrati nel corso del 2024 lo ricordano con chiarezza. Chi esporta deve progettare prodotto e processo per l’assenza assoluta, non per il limite.

L’export verso gli Usa richiede standard più rigorosi sulla Listeria

L’export verso gli Usa richiede standard più rigorosi sulla Listeria

Una scadenza o un metodo?

Il 1° luglio 2026 può essere vissuto come l’ennesimo adempimento burocratico o come l’occasione per ripensare radicalmente il sistema. La sicurezza di un prodotto Ready-to-eat non è un numero deciso a tavolino sulla data di scadenza: è lo specchio della tenuta del processo che lo genera. Non si dichiara, si dimostra con dati, validazioni e un ambiente di lavoro rigidamente sotto controllo. È su questo terreno che Giubilesi & Associati affianca le imprese della filiera, per trasformare un obbligo normativo in un sistema di difesa robusto e, soprattutto, difendibile. L’approccio si sviluppa attraverso una serie di interventi complementari che coinvolgono organizzazione, sanificazione, monitoraggio ambientale e formazione del personale: