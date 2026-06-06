Il Mantegna di Brescia, un’eccellenza nella formazione (con una grande novità in arrivo)

I «nostri ragazzi non hanno problemi nel trovare un posto di lavoro, anzi». Così il professor Giovanni Rosa, direttore dell’Istituto di istruzione superiore Andrea Mantegna di Brescia, polo professionale e tecnico dedicato ai settori alberghiero, della ristorazione e del turismo. Parliamo di 1.050 studenti, equamente ripartiti fra ragazzi e ragazze, che frequentano i corsi triennali, suddivisi in 22 classi, e quinquennali, 16 classi. Questi ultimi danno accesso alle facoltà universitarie. Tre le classi serali nella sede di via Fura. Giovani italiani e stranieri perfettamente integrati.

L’ingresso dell’Istituto di istruzione superiore Andrea Mantegna di Brescia

«Le questioni di fondo che ci toccano da vicino - rimarca Rosa - riguardano le retribuzioni, non molto alte, per i giovani che iniziano a lavorare nei vari comparti e il sostegno delle istituzioni a queste scuole, che hanno necessità di formazione continua. Da noi si fanno 450 ore di stage nell’ambito della formazione scuola-lavoro».

Un casoncello bresciano firmato Mantegna

Il Mantegna è una vera e propria eccellenza nella filiera enogastronomica, collabora con 350 aziende e si appresta a lanciare un originale casoncello, tutto made in Brescia. «Stiamo lavorando - svela il direttore - con una grande catena di supermercati per lanciare il tipico prodotto bresciano di pasta, ripieno di erbe e due tradizionali formaggi locali. Lo stampo è in fase di registrazione e porterà il simbolo della municipalità. Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale».

Gli esami finali e il pranzo preparato dagli studenti

Intanto i ragazzi delle terze classi hanno effettuato, in questo fine settimana, gli esami finali. Docenti ed esperti, capitanati da Marco Rossi, hanno prima esaminato gli scritti, poi tenuto il fondamentale colloquio e, infine, condiviso la prova pratica con un pranzo che ha davvero esaltato le capacità raggiunte dai giovani. Imperdibili negli aperitivi il pan brioche al pepe nero con melanzane grigliate e grana e la tortellata salata con verdure. Fra gli antipasti meritevoli di elogio, la tartare al gambero rosso e il pane soffiato con cuore morbido agli asparagi.

Un momento del pranzo con il direttore Giovanni Rosa (sulla destra)

Un piacevole risotto agli agrumi con tartare di gamberi ha fatto da preludio, più che degnamente, ai secondi, nei quali hanno eccelso il filetto di branzino primavera con patate al rosmarino e la costina di maiale Cbt, al profumo di acacia e verdure in agrodolce. E per finire un sublime crème caramel, panna, fragola e menta. Bravi, bravissimi, piatti da far invidia a tanti chef catodici.