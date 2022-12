Dogajolo bianco, rosato e rosso di Carpineto: tris perfetto per la tavola di Natale

I Dogajolo bianco, rosato e rosso di Carpineto sono la combinazione ideale per accontentare tutti i palati nelle occasioni conviviali, soprattutto nel periodo delle feste natalizie. Un bianco, un rosé, un rosso: tutti e tre di straordinaria piacevolezza e bevibilità, giovani nel gusto eppure quasi vintage nelle etichette molto pittoriche, con fiori bianchi, fiori e frutta rosa, foglie dei boschi di querce.

Il Dogajolo Bianco è prodotto da uve Chardonnay, Grechetto e Sauvignon Blanc raccolte a mano. Il colore è giallo paglierino con riflessi verde pallido. Il profumo piacevolmente fruttato, con caratteristiche aromatiche lievi ma definite. In bocca ha un buon corpo e la giusta acidità, pur essendo secco regala un finale vellutato e carezzevole. È perfetto come aperitivo oppure in abbinamento ad una cucina tipicamente mediterranea con frutti di mare, primi piatti di pesce, carni bianche. Ottimo anche con piatti asiatici saporiti e piccanti.

Il Dogajolo Rosato è un vino dalle caratteristiche floreali: rosa, mirto e fiore di vite, a cui non mancano i profumi fruttati come la mela, il ribes e la marasca. Sentori delicati ed eleganti. Giovane, dall'acidità spiccata, ma anche ampio e deciso, versatile quanto agli abbinamenti. È un buon interprete del territorio.

Il Dogajolo Rosso, in lui sono racchiusi tutti quei caratteri che maggiormente vengono apprezzati nel vino: la forza della gioventù, la maturità nascente del legno, la morbidezza, i profumi fruttati e fragranti, i colori vivi e profondi. Il Dogajolo, rosso rubino vivo, è un vino pieno, morbido, di ottima struttura. Il profumo è vinoso, fresco, e nello stesso tempo fruttato, con sensazioni di ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, caffè e spezie. Per le sue caratteristiche fruttate, può essere abbinato anche a primi piatti e carni bianche. Il meglio di sé lo dà però con piatti di sapore intenso come possono essere i piatti tipici regionali, con gli arrosti, con la carne alla griglia.

