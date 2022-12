Gift box di Carpineto, l’eccellenza della Toscana più buona

Per le feste o anche prima, regala un appuntamento valido dal 15 dicembre al 28 febbraio 2023 durante il quale dopo un tour della tenuta toscana a Montepulciano (Si), con sosta in barricaia, si potrà fare un percorso guidato di degustazione dedicato agli abbinamenti di 4 diversi formaggi pecorini del Caseificio Cugusi con 4 vini Carpineto. Dalle bollicine ad un VinSanto dal lunghissimo affinamento passando per due grandi rossi.

La gift box “Wine & Cheese” di Carpineto

Il programma prevede alle 11.30 la visita guidata di cantina, barricaia e museo degli strumenti agricoli, seguita alle 12 dalla degustazione con abbinamento di vini e formaggi. La gift box “Wine & Cheese” include:

Spumante Brut con pecorino di fossa,

con pecorino di fossa, Chianti Classico con pecorino stagionato al pepe rosa,

con pecorino stagionato al pepe rosa, Vino Nobile di Montepulciano Riserva con pecorino stagionato al vino Nobile,

con pecorino stagionato al vino Nobile, Farnito Vinsanto 1999 con pecorino di Pienza erborinato.

