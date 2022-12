Mondo di Laura, biscotti dal sapore unico da mettere sotto l’albero

Il Natale è alle porte e la factory di biscotti “Mondo di Laura” ha realizzato biscotti dal sapore unico e confezioni originali da mettere sotto l’albero. In arrivo Jinger, Nick e Snow, i pupazzi Christmas cookie della linea “I Decorati”, ideata per le feste e le ricorrenze. Jinger è l’omino di zenzero, un delizioso biscotto speziato; il babbo natale Nick e il pupazzo di neve Snow sono delicati biscotti alla vaniglia, ideali per i più piccoli, mentre per i più romantici sono perfetti i biscotti a forma di cuore Merry Christmas. Tutti i biscotti sono decorati a mano con coloranti naturali estratti da frutta e verdura e possono essere abbinati alle colorate Mug special edition o alle originali scatole in latta realizzate dalle artiste inglesi Sara Miller ed Emma Bringen.

I biscotti natalizi del Mondo di Laura

La sede produttiva si trova in un quartiere urbanistico di Roma, vicino San Lorenzo, uno spazio di 500 mq dedicato alla produzione di tutta la gamma di biscotti. Una vera e propria fabbrica dolciaria nel centro della città. Ispirandosi alla street art tipica di San Lorenzo, l’esterno dell’azienda del Mondo di Laura è caratterizzato da un colorato e vivace murales raffigurante l’albero di cacao, le api e i fiori alla vaniglia, immagini che evocano un dolce mondo tutto da scoprire e gustare.

I biscotti del Mondo di Laura sono distribuiti in tutti gli Eataly del mondo, in molti supermercati referenziati e botteghe di qualità di tutta Italia. È possibile acquistare i prodotti anche direttamente nel punto vendita dell’azienda di via Tiburtina e nello shop online.

