Panettone all’albicocca Muzzi nell'esclusivo incarto “animalier”

Da oltre 80 anni Muzzi utilizza lievito madre per tutte le sue preparazioni. Come un bimbo, questo ingrediente necessita di una cura particolare per poterne governare l’umidità, l’acidità e la basicità. Solo con la continua presenza e l’attenzione di operatori specializzati si può predisporre un lievito adatto alla farina dell’impasto. Mutevole e vivo, il lievito madre determina gran parte della sofficità del dolce conferendo le migliori note di gusto.

Panettone albicocca incartato Animalier

Tra i best-seller di Muzzi c’è il Panettone all’albicocca, proposto in un esclusivo incarto “animalier”. La sua morbidezza è data da una lievitazione lunga 72 ore con solo lievito naturale, e arricchito con deliziose albicocche semi-candite a bassa temperatura in pezzi.

La Linea Animalier di Antica Pasticceria Muzzi vuole essere allo stesso tempo provocatoria trendy, pop ma anche lussuosa. Ecco degli incarti perfetti per il regalo fuori dagli schemi, un richiamo agli antichi Egizi dove il vestirsi con le pelli di animale aveva un significato spirituale. Ma anche un riferimento a quella Betty Page che negli anni ‘40 apriva alla moda con sensualissimi abiti con riproduzioni stile animalier.

