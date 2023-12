“I Cento Torino”, la nuova edizione del vademecum della ristorazione sabauda

In libreria dall'8 dicembre la guida I Cento Torino 2024 a cura di Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino. Si tratta della 14esima edizione di uno strumento agile per andare a conoscere cinquanta ristoranti top, quelli per le grandi occasioni e cinquanta indirizzi pop fra piole, trattorie, bistrot e cibi di strada. Quest'anno si contano ventun nuovi ingressi che raccontano locali appena nati o riscoperti da parte degli autori. Precisamente 10 top: Ristorante Carignano, San Tommaso 10, Scatto, La Pista, Tiffany Bistrot di Mare, Rebel, Kadeh Meze Wine Bar, Moreno, Tuorlo, Tarassaco.

Luca Iaccarino, Alessandro Lamacchia e Stefano Cavallito

11 quelli pop: Bocciofila Nord, Cianci Piola, Fratelli Bruzzone, Gastropasticceria Scaiola, Lao, Osteria Le Ramin-e, Poormanger, Ristorante da Mauro, Rossorubino, Trattoria Fermata Nizza, Vale un Perù. E, per dare ancora qualche numero, 22 sono i locali dove mangiare il miglior pesce di Torino, 13 gli indirizzi per i migliori agnolotti, 15 quelli per la miglior cucina vegetale e infine 14 posti segnalati per la miglior carta dei vini.

Tutti i premi assegnati a "I Cento Torino"

E veniamo alla classifica, che assegna quest'anno il premio “miglior ristorante di Torino” a Condividere, che vince nella categoria “Top”. Trattoria da Cinzia vince il premio Eataly come miglior piola dell'anno, nella categoria “Pop”.

Seguono altri 14 premi assegnati ad altrettanti locali per la loro unicità. Premio Lavazza “In punta di sala” al ristorante Crocetta; Premio Pedemontis “Una grande promessa” Kadeh Meze Wine Bar; Premio Salvia & Limone “La dolce vita”Condividere; Premio Galup “Innovazione in cucina”Antonio Chiodi Latini; Premio Barons de Rothschild “Heritage” Al Gatto Nero; Premio Carlo Alberto Vermouth di Torino “Tradizioni al verde” Scannabue; Premio Associazione Produttori del Nizza “La cantina curiosa” Contesto Alimentare; Premio Compagnia dei Caraibi “Cocktail & Cucina” e Premio Novità 2024 Ristorante Carignano; Premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo “L'estetica nel piatto #occupytherestaurant” San Tommaso 10; Premio Alberto Marchetti “Osti che sorridono” Trattoria Lauro; Premio Varvello “Tavola di stile” Scatto; Premio “Prima la materia” Tiffany Bistrot di mare; Premio “La cucina verde” Opera.