Guida "Il Golosario", Gatti-Massobrio premiano 23 buone tavole italiane. Ferdy tavola dell'anno

È

Il Golosario

Una guida storica, ma che si appoggia al web

Gourmet e trattoria sullo stesso piano

Corona radiosa a 382 locali

Nonostante il periodo, tante note positive

Le 23 migliori tavole

Courmayeur (Ao) - Petit Royal Dell’hotel Royal e Golf Ceres (To) - Valli Di Lanzo La Morra (Cn) - Massimo Camia Ristorante Monforte D’alba (Cn) - Fre San Maurizio Canavese (To) - La Credenza Moneglia (Ge) - Orto By Jorg Giubbani Lenna (Bg) - Agriturismo Ferdy Ambivere (Bg) - Visconti Cusago (Mi) - Il Pascoli Milano - Alchimia Chies D'alpago (Bl) - Locanda San Martino Cortina D'ampezzo (Bl) - San Brite San Bonifacio (Vr) - I Tigli Ponte Dell’olio (Pc) - Riva Grosseto - Gabbiano 3.0 Impruneta (Fi) - Diadema Wine Bar&Restaurant Roma - Retrobottega Agnone (Is) - Locanda Mammì Casamassima (Ba) - Plebiscito 7 Conversano (Ba) - PashàMatera - Dimora Ulmo Marina Di Strongoli (Kr) - Dattilo Piazza Armerina (En) - Al Fogher

uscita, nonostante le difficoltà, l’edizione 2021 de(Comunica Edizioni, 19,50 euro), la guida nazionale alle migliori tavole firmata dal duoche quest’anno giunge alla sua sesta edizione, fotografando una ristorazione resiliente, che ha saputo rinascere e rimboccarsi le maniche anche in tempo di Covid-19.Sono circai locali recensiti in tutta Italia fra ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche e locali di tendenza e 234 le segnalazioni minori, secondo le rotte di una squadra di più di 90 collaboratori capitanati dai critici Paolo Massobrio e Marco Gatti.La guida IlGolosario di GattiMassobrio, che nasce dai 24 anni di esperienza della, è un taccuino di appunti preziosi per fare una sosta piena di soddisfazione. Questa guida inoltre interagisce anche col web: ogni regione reca un Qr code che porta alle pagine corrispondenti sul portale ilgolosario.it, aggiornate in tempo reale.La peculiarità di questa, che si differenzia quindi dalle altre in, è la decisione di mettere sul medesimo piano la tavola “importante” e la: entrambi, nel proprio ambito possono ambire a ricevere la “Corona Radiosa” che è il massimo riconoscimento. Questo vale anche per le pizzerie, le trattorie di lusso, i locali polifunzionali e le aziende agrituristiche.La corona radiosa, quest’anno, è stata assegnata a 382 locali, seguita dal, con cui sono stati premiati 697. Nei testi appaiono altresì 23 locali con un fondino grigio che evidenziano il pranzo dell’anno in quella regione o città capoluogo, mentre la corona radiosa rossa (unica) indica la migliore tavola dell'anno, quest’anno assegnata all’(Bergamo).«La sorpresa di questa edizione, frutto del lavoro dei nostri 90 collaboratori – dice– è stato segnalare nuovi ristoranti che rappresentano una formula più convincente. E poi – aggiunge Marco Gatti – la registrazione di chiusure sotto le aspettative, dato il periodo diffi-cile. Questo è anche un motivo di speranza e di resistenza, che speriamo possa essere confermato a inizio 2021». In ogni caso ilGolosario ristoranti viene aggiornato in tempo reale, sia sul portale omonimo sia sull’app.