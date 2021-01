Guida Cantine d’Italia 2021: 235 le “Impronte d’eccellenza”. Toscana la regione più premiata

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 14:51

Una guida pensata per i turisti del vino, che racconta e scrive di vino partendo dalla "cantina". Ovvero la cantina come luogo dove uomini e donne del vino operano e progettano il loro lavoro, dove sono portatori di, oppure di più recenti investimenti. La cantina che, nel corso degli anni, è diventata a pieno titolo un luogo didel territorio, perché invita al viaggio e comunica con la sua realtà un'identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il, i, ladel luogo, i

Una guida che privilegia il tema dellaperché raccontando la cantina, racconta le vicende che stanno attorno al vino e aiutano meglio a comprendere il profilo di ogni realtà. Una guida che pertanto non vuole rivolgersi soltanto ai "super appassionati", ma che desidera essere un'occasione per crearea favore del vino e dei suoi territori. E per far riflettere sull'importante ruolo che lasta svolgendo a favore della bellezza e della valorizzazione di tanti territori.

Una guida edita dae che mantiene inalterata la sua: promuovere la grande accoglienza italiana ine comunicare anche attraverso un volume l'identità dell'associazione. Il volume consiste in un articolato repertorio di, ricco di dati e riferimenti che si aggiorna in ogni edizione, con nuovi inserimenti ed alcune esclusioni. E con nuove cantine che ottengono per la prima volta il riconoscimento de L'Impronta.

Cantine d'Italia 2021 si presenta con una copertina rinnovata, 790 cantine selezionate, 235 "Impronte d'eccellenza" per l'enoturismo, oltre 4.350 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire. Sono in totale 235 le "Impronte Go Wine" nell'edizione 2021: esse rappresentano un segno di "" nel campo dell'enoturismo nazionale e costituiscono una sorta di segno ideale che Go Wine attribuisce alle cantine che hanno conseguito un alto punteggio nella valutazione complessiva su sito,e profilo produttivo. Si tratta dei tre fattori su cui si compone la presentazione delle singole cantine e su cui si definisce una loro valutazione.

I tre criteri di valutazione:

Sito: luogo ove si trova la cantina, guardando anche alla cantina medesima dal punto di vista architettonico; ma anche sito come patrimonio di vigneti complessivo di cui dispone la cantina.

Accoglienza: la vocazione della cantina verso una parallela attività, sia per attività come agriturismo, b&b o ristorazione, sia per iniziative culturali che denotano un atteggiamento di "apertura" della cantina verso il mondo esterno.

Vino: il profilo produttivo dell'azienda valutato nel tempo, al di là dell'exploit di una singola vendemmia; dunque anche tenendo conto del carattere della produzione, della eccellenza di alcune etichette, di una particolare cura verso specifiche tipologie di vini.

La Toscana è ai vertici della Guida con oltre 95 cantine recensite e ben 48 Impronte Go Wine, seguita da Piemonte (43) e Veneto (34). Le Tre Impronte, ovvero il massimo riconoscimento per l'esperienza enoturistica, vanno alle cantine Badia a Coltibuono, Capezzana e Castello di Vicchiomaggio.