Top Italian Restaurants, il giro del Gambero Rosso fra le migliori cucine italiane nel mondo

Arrivata al suo primo lustro, la guida del Gambero Rosso Top Italian Restaurants, che valorizza le esperienze di autentico valore Made in Italy all'estero, presenta la selezione per il 2021. In totale sono 800 i locali recensiti capaci di raccontare uno spaccato vitale e vibrante reso tale da una nuova generazione di cuochi creativi e innovativi. Come in tutte le pubblicazioni del Gambero Rosso, anche per questa non cambia il sistema di valutazione: forchette per i ristoranti premiati, gamberi per bistrot e trattorie, bottiglie per wine bar ed enotavole, spicchi per le pizzerie.

Ristoranti italiani all'estero, «motore dell'export enogastronomico italiano»

«Dobbiamo tanto alla ristorazione italiana nel mondo nostro vero punto di forza, il motore dell’export enogastronomico italiano capace anche quest’anno di segnare un nuovo record, confermando un trend eccezionale nel contesto economico tricolore. Siamo estremamente motivati di continuare a seguire da vicino questo terreno, premiando il merito e stimolando una competizione virtuosa» ha commentato Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso. In particolare, sul finire dell’anno si registrano una lunga serie di aperture eccellenti, da Gucci Osteria di Massimo Bottura a Tokyo a La Devozione del Pastificio Di Martino a New York, recentissima l’inaugurazione del nuovo Ristorante Niko Romito all’interno del Bulgari di Parigi. Sempre a Parigi, dopo anni di ristrutturazione, allo storico grande magazzino Samaritaine del Gruppo Lvmh apre la Langosteria, voluta personalmente da Monsieur Bernard Arnauld. Luigi Salerno, Amministratore delegato del Gambero Rosso ha fatto notare che «all’estero c’è sempre più una forte richiesta di semplicità anche in contesti lussuosi. I gourmet impazziscono per uno spaghetto al pomodoro, una pasta e patate o l’immediatezza di una cotoletta alla milanese. Da giugno abbiamo ripreso a pieno ritmo e con grande successo le nostre attività nel mondo a supporto dell’enogastronomia italiana di qualità».

Gli indirizzi (premiati) da segnare in agenda

Ma quali sono gli indirizzi da segnarsi in agenda? Per degustare i piatti del Ristorante dell’Anno bisogna spingersi in Belgio, precisamente nelle Fiandre Occidentali, a Knokke, piccola cittadina balneare sul Mare del Nord. Il premio va al Gellius frutto della collaborazione tra il gallerista Gianni Piretti e lo chef Alessandro Breda, già proprietario di Gellius a Oderzo in Veneto; uno dei rari casi in cui il ristorante satellite ricalca fedelmente lo spirito del locale bandiera, grazie al lavoro del cuoco Davide Asta.

Lo Chef dell’Anno ci porta a Tokyo, si tratta di Carmine Amarante del ristorante Armani, che ha saputo traghettare tutto il suo bagaglio di sapori e ricette, rinnovando l’identità di un locale solitamente standardizzato su alcuni registri classici.

L’Apertura dell’Anno è il frutto della sensibilità di un altro chef campano, Antimo Maria Merone, che dopo l’esperienza con Umberto Bombana si è messo in proprio con Estro a Central Hong Kong, un salotto napoletano raffinato per una cucina autoriale ed evocativa.

Il Ristorante Emergente è Fenix a Kiev, dove lo chef Stefano Antoniolli in poco tempo ha saputo realizzare un menu a dir poco stimolante e creativo in un contesto tutt’altro che semplice per reperibilità di prodotti e richieste della clientela.

La Pizzeria dell’Anno è Futura a Berlino, già premiata due anni fa, grazie ad un impasto soffice e arioso con pochi eguali in Europa, nel pieno rispetto della tradizione napoletana e in continuo aggiornamento grazie agli studi del talentuoso pizzaiolo Alessandro Leonardi.

Il Premio Guardiano della Tradizione valorizza il lavoro dello chef Francesco Mazzei, cuoco e imprenditore virtuoso a Londra dove guida tre ristoranti (Sartoria, Radici, Fiume) nel pieno rispetto delle tradizioni italiane e delle materie prime, mantenendo integrità, carattere e servizio curato anche in una città che ha sofferto tra chiusure e Brexit.

Infine, la Carta dei vini dell’Anno conduce lontano, ovvero in Australia, a Brisbane: 1889 Enoteca. Siamo in un luogo del vino, impreziosito da una lista redatta con amore e passione, tra vini artigianali italiani, una mescita brillante e accurate spiegazioni dei territori. In abbinamento, una cucina rigorosa dall’accento romano, per un’esperienza verace anche a 16mila chilometri da casa.

Forchette, gamberi, bottiglie e spicchi: ecco le eccellenze

Oltre ai riconoscimenti sopra citati, ecco la lista delle eccellenze divise per categoria.

Tre Forchette - Migliori ristoranti fine dining

8 e ½ Bombana, Hong Kong

Acquarello, Monaco di Baviera

Acquerello, San Francisco

Armani/Ristorante, Tokyo (new entry)

Aromi, Praga

Buona Terra, Singapore

Casa Tua, Miami (new entry)

Cioppino’s, Vancouver

Da Vittorio, Shanghai

Fiola, Washington

Gellius, Knokke (new entry)

Hotel Cipriani, Rio de Janeiro (new entry)

Il Ristorante Luca Fantin, Tokyo

Il Ristorante Niko Romito, Dubai

Lumi, Sydney

Mancini, Stoccolma

Mosconi, Lussemburgo

Sartoria, Londra (new entry)

Senza Nome, Bruxelles

Tèrra, Copenaghen

Tre Gamberi - Migliori Bistrot e Trattorie

Angelini Osteria, Los Angeles

Belotti - Ristoranti e Bottega, Oakland

Ciuri Ciuri, Seul

Cori Trattoria Pastificio, San Diego

Dilia, Parigi

Epiro, Nizza (new entry)

Fico, Hobart

Gianni, Bangkok

Materia, Vienna (new entry)

Passerini, Parigi

Pianeta Terra, Amsterdam

Piccola Cucina Estiantorio (new entry)

Ruvida, Lisbona

TentaziOni, Bordeaux

Tipo 00, Melbourne

Torno Subito, Dubai

Trattoria dei Paesani, Tokyo (new entry)

Tre Spicchi - Le migliori pizzerie

‘O Munaciello, Miami

50 Kalò di Ciro Salvo, Londra

Al Taglio, Sydney

Bottega, Pechino

Futura, Berlino

Leggera Pizza Napoletana, San Paolo

Luigia, Dubai/Ginevra

Montesacro Pinseria, San Francisco

nNea Pizza, Amsterdam

PastaMadre, Bruxelles (new entry)

Peppe Napoli Sta Ca’, Tokyo

Peppe Pizzeria, Parigi (new entry)

Ribalta, New York

Song’ e Napule, New York

Spacca Napoli, Chicago

The Pizza Bar on 38th, Tokyo

Tre Bottiglie - I miglior wine bar e cantine nel mondo

1889 Enoteca, Brisbane

A 16, San Francisco

Ai Fiori, New York

Babbo, New York

Casa d’Angelo, Fort Lauderdale

Enomania, Copenaghen (new entry)

Enoteca Italiana, Bangkok

Gallo Nero, Amburgo

Garibaldi, Singapore

Giando, Hong Kong

Graziella, Montreal

L’Enoteca di Mr. Brunello, Copenaghen

Manifesto, Dublino

Marea, New York

Osteria del Becco, Città del Messico

Piccola Enoteca, Zhubei City

SaittaVini, Dusseldorf

Sistina, New York

Terroni Bar Centrale, Toronto

Vinoteket, Oslo (new entry)