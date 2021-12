Annuario dei migliori vini italiani 2022 in vetrina al Sofitel di Roma

Anche quest’anno, «degustare oltre 8.000 vini di 1.200 produttori italiani è stato uno stupendo festival sensoriale. Ho inspirato profumi di integrità olfattiva e ossidativa mirabili, che sarebbe stato un sogno ipotizzare fino a qualche tempo addietro». Lo ha detto Luca Maroni presentando la 29° edizione dell’Annuario dei Migliori Vini Italiani 2022 (edito da Sens Editore) a Roma sulla terrazza del ristorante Settimo Roman Cuisine & Terrace del Sofitel Rome Villa Borghese.

L‘autore Luca Maroni in piedi a destra durante un momento della presentazione del suo Annuario 2022

Durante la presentazione, delineato il programma per l'evento del 10-13 febbraio

La struttura capitolina da quest'anno è partner del sodalizio tra Luca Maroni e Francesca Romana Maroni, ceo di Sens Eventi. La presentazione della Guida, (952 pagine, in vendita al costo di 55 euro) è stata anche l'occasione per delineare il programma di massima del consueto appuntamento dedicato ai I Migliori Vini Italiani Roma 2022 che si svolgerà dal 10 al 13 febbraio al Salone delle Fontane dell’Eur. La situazione pandemica non consente al momento di delineare i dettagli della manifestazione, ma la novità è che responsabile del food sarà lo chef del Sofitel Giuseppe D’Alessio che darà vita, attraverso i suoi piatti, a coinvolgenti momenti di approfondimento sul corretto abbinamento tra cibo e vino.

Altri due libri in vetrina

Oltre all'Annuario sono stati presentati anche altri due volumi: il primo è la sua versione pocket di 400 pagine, sulla produzione complessiva delle aziende vitivinicole, in formato tascabile, che comprende 8.123 vini di 1.274 aziende con valutazioni e commenti, e un volume più piccolo di 200 pagine dal titolo "I primi vini italiani per vitigno e tipologia".

Da sinistra, Francesca Romana Maroni (ceo di Sens Eventi) e Luca Maroni

Valutazioni all'insegna del principio che "la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore"

Anche questa edizione dell'Annuario fa il punto sulla migliore produzione vinicola italiana sempre più apprezzata in tutto il mondo per la sua varietà e la sua alta espressione qualitativa, rappresentando anche un valido strumento di informazione per esperti del settore e wine lover. La classifica è su base regionale e la valutazione di Luca Maroni è basata sul suo consueto principio che “la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore”. In totale, 8.123 le etichette prese in esame all’interno del volume che racchiude anche 32.492 valutazioni degustative, oltre 30 pagine di statistiche e graduatorie e ben 670 etichette a colori. Per ogni vino incluso nell’Annuario è espresso, oltre all’annata di vendemmia, alle informazioni e ai cenni storici sull’azienda produttrice, al giorno della degustazione e alla descrizione delle percezioni rilevate all’assaggio, anche il punteggio in centesimi e la valutazione di consistenza, equilibro e integrità.

La copertina dell'Annuario 2022

37 eccellenze con un punteggio di 99/100

Sono 240 i vini che per il loro livello di consistenza, equilibrio e integrità analitico sensoriale rappresentano la massima espressione qualitativa del relativo vitigno compositivo (autoctono o internazionale) e/o della relativa tipologia. Presentati anche i 500 vini “The Best of The Best” selezionati per ogni tipologia (rossi, bianchi, rosati, dolci e spumanti). Per ogni categoria sono state espresse le valutazioni in centesimi dei primi tre classificati con l'elenco delle 37 aziende top che hanno cioè conseguito, con almeno un’etichetta, il massimo punteggio raggiungibile nell’Annuario: 99/100. Ad accompagnare la presentazione dei manuali del 2022, è stata una degustazione di alcune delle più pregiate etichette selezionate abbinate a piccoli assaggi proposti per l'occasione dallo chef di Settimo, Giuseppe D’Alessio.